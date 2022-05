Falcon's ontwerpt baanbrekende ervaringen voor het eerste en grootste waterpretpark van Saudi-Arabië

Bezoekers zullen negen innovatief ontworpen zones ervaren - de Entry Gate, Camel Rock, Dub Grotto, Wave Wadi, de Den, Viper Canyon, Arabian Peak, de Herding Grounds en Surf Lagoon, geïnspireerd door de inheemse dieren die het gebied rond Qiddiya bewonen. De ervaring van elke rit weerspiegelt de kenmerken van het wezen waarnaar deze is vernoemd. Viper Canyon is bijvoorbeeld vernoemd naar de agressieve slang en zal enkele van de meest opwindende attracties bevatten. Terwijl Dub Grotto verwijst naar de nieuwsgierige, speelse dubhagedis en de thuisbasis zal zijn voor een levendige waterspeeltuin voor kinderen.

"Het waterthemapark Qiddiya zal anders zijn dan alle andere bestaande waterparken. Gasten worden getrakteerd op prachtige omgevingen en fantastische locaties en er wordt een sfeer gecreëerd waarin de bezoeker echt helemaal kan ontsnappen", aldus Cecil D. Magpuri, CEO van Falcon's Beyond. "We zijn vereerd dat we niet alleen onze uitgebreide ervaring als ontwikkelaars kunnen brengen, waaronder eerdere projecten in Dubai, maar ook toonaangevende technologische bekwaamheid om een entertainmentervaring te creëren die echt baanbrekend is. Dit is ook een opwindende en unieke kans voor ons om een bijdrage te leveren aan de voortdurende transformatie in Saoedi-Arabië en om een nieuwe maatstaf te zetten in waterpretparken en familie-entertainment, die anderen kunnen volgen."

Falcon's heeft het park ontworpen in overeenstemming met de duurzaamheidspraktijken van QIC, inclusief technologie die de structuur van bepaalde attracties met elkaar verbindt, waardoor water van het ene lichaam naar het andere kan worden overgebracht en recycling voorrang krijgt boven afval. Andere geïntegreerde technologieën verlagen de waterdruk voor bepaalde ritten, waardoor de hoeveelheid water aanzienlijk wordt verminderd. Extra elementen van het park worden op een manier gebouwd dat ze 75% minder water gebruiken in vergelijking met andere waterparkattracties. Er zal zelfs regenwater worden opgevangen, behandeld en hergebruikt.

"Door een geheel nieuw soort meeslepende entertainmentervaring te bieden, zal het Qiddiya Water Park de manier waarop we over waterparken denken veranderen", zegt Scott Demerau, directievoorzitter van Falcon's Beyond. "Bovendien zijn we van mening dat onze duurzaamheidsbenadering van de ontwikkeling een nieuwe standaard zal zetten voor toekomstige parken, waarvan de wereld om ons heen zal profiteren."

QIC heeft onlangs een bouwcontract van $ 750 miljoen toegekend aan ALEC Saudi Arabia Engineering & Contracting en El Seif Engineering Contracting (in een joint venture tussen de twee bedrijven) om het Qiddiya Water Theme Park te bouwen.

Het aanbod van Qiddiya is gebaseerd op vijf pijlers: Parken en attracties, Sport en wellness, Kunst en cultuur, Beweging en mobiliteit en Natuur en milieu, samen met een verscheidenheid aan vastgoedopties en gemeenschapsdiensten. Het waterthemapark wordt een van de belangrijkste attracties van de hoeksteen Parken en attracties.

Over Falcon's Beyond

Falcon's Beyond, met hoofdkantoor in Orlando, Florida, is een volledig geïntegreerde onderneming in het hogere segment, gespecialiseerd op het snijvlak van beleving, entertainment en ontwikkeling en richt zich op een 360° IP Expander™-model. Het bedrijf brengt zijn eigen IP's en IP's van partners op de wereldmarkt via themaparken, resorts, attracties, gepatenteerde technologieën, speelfilms, series, consumentenproducten, licenties en nog veel meer in eigendom en beheer. Het bedrijf heeft meerdere design-awards gewonnen en ontwerpdiensten geleverd in 39 landen over de hele wereld, waardoor denkbeeldige werelden werkelijkheid worden. www.falconsbeyond.com

Twitter Instagram YouTube LinkedIn Facebook

Over Falcon's Creative Group:

Falcon's, met hoofdkantoor in Orlando, Florida, produceert krachtige thematische gastervaringen over de hele wereld. Het bedrijf bestaat uit drie kerndivisies: Falcon's Treehouse, Falcon's Digital Media en Falcon's Licensing. Elke divisie wordt aangedreven door een baanbrekend team van bekwame creatieve professionals die een onverslaanbare combinatie vormen. Ga naar: www.falconsbeyond.com.

Twitter Instagram YouTube LinkedIn Facebook

Over Qiddiya Investment Company

Qiddiya Investment Company (QIC) is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van Qiddiya, gelegen ten zuidwesten van de Saoedische hoofdstad Riyad, die de toekomstige hoofdstad van entertainment, sport en cultuur zal worden. Het project is volledig afgestemd op de kernprincipes van Vision 2030, de overkoepelende transformatieblauwdruk van het Saoedische leiderschap.

In december 2021 werden plannen aangekondigd voor de bouw van Six Flags Qiddiya in een contract ter waarde van SAR 3,7 miljard. Het zal verschillende nieuwe attracties bevatten die nergens ter wereld gezien zijn, waaronder de kenmerkende attractie, The Falcon's Flight, de hoogste, langste en snelste achtbaan ter wereld.

In februari 2022 tekende Qiddiya een van de grootste strategische partnerschappen in de regio met Al-Nassr Football Club en Al-Hilal Saudi Football Club, ter waarde van SAR 100 miljoen per jaar per club. Een bouwcontract ter waarde van 2,8 miljard SAR werd ook toegekend aan ALEC Saudi Arabia Engineering & Contracting en El Seif Engineering Contracting om het eerste en grootste waterpretpark van Saudi-Arabië te bouwen. Het zal 22 attracties bevatten, waaronder negen wereldprimeurs.

Website: qiddiya.com

Twitter: Instagram YouTube LinkedIn Facebook

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1817295/Falcons_Qiddiya.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1696139/FBG_Black_PNG_Logo.jpg

SOURCE Falcon’s Beyond Global, LLC