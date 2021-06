Falownik Solis zasila pierwsze wybudowane przez Sinopec stanowisko zaopatrzenia w paliwo gazowe neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i wyposażone w system zintegrowanych ogniw fotowoltaicznych BIPV

NINGBO, Chiny, 18 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- Na stacji paliw Liuhua, Baise, Guangxi, Chiny, uruchomiono pierwsze wybudowane przez Global Energy Major Sinopec stanowisko zaopatrzenia w paliwo gazowe wyposażone w system zintegrowanych ogniw fotowoltaicznych i neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. W lipcu 2020 r. Solis i Sinopec przeprowadziły szczegółową analizę możliwości zastosowania falownika o mocy 255 kW jako integralnej części projektu. Z punktu widzenia Sinopec projekt stanowi przełom w zastosowaniu rozproszonego wytwarzania energii słonecznej, jest również pierwszym, neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla stanowiskiem zaopatrzenia w paliwo gazowe wybudowanym przez Sinopec w Guangxi.

Oferowany przez LONGi system zintegrowanych ogniw fotowoltaicznych jest integralną częścią projektu, uwzględnioną w planach jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Oferuje on szereg korzyści, między innymi zintegrowaną konstrukcję/budowę, niską wagę konstrukcji oraz mniejsze zużycie materiałów, rozwiązanie to umożliwia również wydłużenie okresu użytkowania wiaty stanowiska zaopatrzenia w gaz z 5-10 do 25 lat odpowiadających okresowi użytkowania modułu wytwarzania energii słonecznej.

Przewiduje się, że projekt pozwoli na wytworzenie energii równej 91.000 kilowatogodzinom rocznie. Ponad 10.000 kilowatogodzin nadwyżki mocy zostanie przekierowane na zasilanie sieci energetycznej, co będzie wystarczające do zaspokojenia rocznego zapotrzebowania na energię 12,5 gospodarstwa domowego.

Projekt ograniczy roczną emisję dwutlenku węgla o 81,5 ton, na tyle dużo, aby zmniejszyć roczną emisję dwutlenku węgla ze stacji paliw o 76 ton, co decyduje o neutralności obiektu pod względem emisji dwutlenku węgla.

Według Solis falownik o mocy 110 V, flagowy falownik sieci niskiego napięcia o mocy 380 V (dostosowany do potrzeb chińskiej sieci energetycznej) będzie wspierać ekologię w budownictwie.

Poza wydajnością maksymalną sięgającą niemal 98,7%, falownik charakteryzuje się zdolnością śledzenia gęstości mocy w sieci energetycznej na poziomie 100 MPPT/MW. Zyski z wytwarzania energii w przeliczeniu na MW są o około 3,5% wyższe. Konfiguracja po stronie prądu stałego pozwala na obsłużenie do 150% nadwyżkowego potencjału, a oszczędna pod względem kosztów i elastyczna konstrukcja systemu tłumaczy, dlaczego falownik jest tak popularny wśród klientów.

Takie funkcje, jak ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych po stronie prądu zmiennego typu I (fakultatywna) czy łuku elektrycznego po stronie prądu zmiennego (fakultatywna) przyczyniają się do ograniczenia ryzyka wystąpienia pożaru po stronie prądu stałego. Technologia zmniejszania natężenia mocy przepięciowej oraz tłumienia upływu prądu zmniejsza ryzyko wyłączenia podczas przepięcia i włączenia w warunkach upływu prądu, co zwiększa bezpieczeństwo.

W ramach „Planu pięcioletniego" Sinopec buduje w Chinach 160 elektrowni fotowoltaicznych i planuje budowę 7000 elektrowni o rozproszonym wytwarzaniu energii słonecznej. Dzięki opracowywaniu różnorodnych trybów neutralizacji emisji dwutlenku węgla, jak na przykład wykorzystywanie produktów pochodzenia leśnego o neutralnej emisji dwutlenku węgla i budowanie stacji paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, Solis będzie wspierać Sinopec w realizacji misji tworzenia „ekologicznych i czystych" stacji paliw.

SOURCE Ginlong Solis