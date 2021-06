L'onduleur Solis alimente la première station-service neutre en carbone BIPV de Sinopec

NINGBO, Chine, 18 juin 2021 /PRNewswire/ -- La première station-service neutre en carbone BIPV (photovoltaïque intégré au bâtiment) de la major mondiale de l'énergie Sinopec a commencé à fonctionner à la station-service Liuhua, à Baise, Guangxi, en Chine. Solis avait réalisé une étude approfondie avec Sinopec en juillet 2020 pour transformer l'onduleur haute puissance de 255 kW en partie intégrante du projet. Le projet est considéré comme une percée pour Sinopec dans l'application de la production d'énergie solaire distribuée et également comme la première station-service neutre en carbone construite et exploitée par Sinopec dans le Guangxi.

Proposée par LONGi, une solution BIPV fait partie intégrante des plans avant le début de la construction. Offrant des avantages tels qu'une conception/construction intégrée, un poids structurel léger et une utilisation réduite de matériaux, la solution permet également de prolonger la durée de vie de l'auvent de la station-service de 5 à 10 ans à 25 ans, ce qui correspond à la durée de vie du module de production d'énergie solaire.

La production annuelle d'électricité de ce projet devrait atteindre 91 000 kilowattheures. Plus de 10 000 kilowattheures d'énergie excédentaire seront fournis au réseau, soit suffisamment pour répondre à la demande annuelle d'électricité de 12,5 ménages.

Le projet permettra de réduire les émissions de carbone de 81,5 tonnes par an, ce qui est suffisant pour compenser environ 76 tonnes d'émissions de carbone de la station-service par an, rendant la station-service elle-même neutre en carbone.

Pour Solis, l'onduleur 110 V, tout comme le produit phare 380 V basse tension (adaptation au réseau électrique chinois) pour C&I, soutiendra les « bâtiments verts » partout.

Outre un rendement maximal de 98,7 %, l'onduleur présente une densité de suivi de puissance élevée de 100MPPT/MW. Les revenus de la production d'électricité par MW sont supérieurs d'environ 3,5 %. La configuration du côté DC permet un surdimensionnement jusqu'à 150 % et la conception économique et flexible du système explique la popularité de l'onduleur auprès des clients.

Des fonctions telles que la protection contre la foudre en CA de type I (en option) et l'AFCI (en option) réduisent également les risques d'incendie du côté CC. La technologie de réduction de la charge de surtension et de suppression du courant de fuite réduit les problèmes de déconnexion dans des conditions de surtension et de déclenchement dans des conditions de fuite, ce qui renforce la sécurité.

Sinopec construit actuellement 160 centrales photovoltaïques à travers la Chine et prévoit de construire 7 000 centrales solaires distribuées dans le cadre de son « plan quinquennal ». En développant des modes spécifiques de neutralisation du carbone, tels que des forêts et des stations-service neutres en carbone, Solis soutiendra Sinopec dans sa mission de création de stations-service « vertes et propres ».

SOURCE Ginlong Solis