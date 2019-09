Faltam apenas duas semanas para o encerramento de registros para a CIIE 2019

Lançada em 2018, a feira comercial anual é a primeira exposição de nível nacional do mundo a focar somente em importações, e será realizada no Centro Nacional de Exposições e Convenções (Xangai) de 5 a 10 de novembro.

O evento do ano passado deu um impulso significativo à promoção do comércio internacional, com o valor das transações e intenções de negócios chegando a US$ 57,8 bilhões.

A exposição de negócios deste ano está dividida em sete setores, cobrindo indústrias como a automobilística, de equipamentos de produção, alimentícia e agrícola, equipamentos médicos e bens de consumo, com mais de 3.000 expositores estrangeiros planejando apresentar seus produtos e serviços.

Tecnologia de direção autônoma e serviços de cuidados aos idosos também devem ser incluídos neste ano, com a área total da exposição de negócios ultrapassando os 300.000 metros quadrados.

A CIIE serve muito além do que uma simples feira comercial, com muitos expositores do ano passado destacando como ela os ajudou a fazer contato com novos parceiros de negócios, ganhar exposição para seus produtos e melhorar seu entendimento do mercado chinês.

Este ano, mais de 60 países vão apresentar seus ambientes industriais e de investimentos, em pavilhões nacionais exclusivos.

O Fórum Econômico Internacional de Hongqiao também será realizado, com executivos globais de negócios, dignitários políticos e acadêmicos de renome compartilhando seus insights em áreas como inteligência artificial, e-commerce e a reforma da Organização Mundial do Comércio (WTO, em inglês).

No ano passado, mais de 800.000 pessoas, entre eles, compradores de grandes missões comerciais de toda a China, participaram do evento de seis dias, com a cobertura de mídia do evento a cargo de aproximadamente 4.100 jornalistas de 65 países e regiões.

Além de compradores chineses, o evento é também aberto aos representantes de firmas estrangeiras, departamentos governamentais e instituições públicas.

Para registrar-se, visite www.ciie.org, escolha "registro de comprador" ("Buyer Registration") na seção "exposição comercial" ("Business Exhibition"), preencha as informações sobre sua organização com a informação das pessoas que participarão, e então envie para aprovação.

Contate os especialistas regionais do CIIE Bureau para perguntas sobre registros.

Europa:



Sr. Gu Zuojun Tel.: +86-21-67008984 E-mail: gzj@ciie.org Hong Kong, Macau e Taiwan:



Sr. Lu Naian Tel.: +86-21-67008949 E-mail: lna@ciie.org Ásia (exceto Hong Kong, Macau e Taiwan):



Srta. Wang Yali Tel.:+86-21-67008517 E-mail: wyl@ciie.org América:



Srta. Zhang Zhiyi Tel.: +86-21-67008529 E-mail: zzy@ciie.org Oceania e África:



Srta. Zhang Shuya Tel.: +86-21-39796225 E-mail: zhangsy@ciie.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/974801/The_National_Exhibition_and_Convention_Center.jpg

FONTE China International Import Expo

Related Links

http://www.ciie.org



SOURCE China International Import Expo