Faltan menos de 54 días para Super Bowl LIV y El Comité Anfitrión del Super Bowl de Miami ofrece un anticipo del evento Super Bowl LIVE presentado por Verizon

Super Bowl LIVE presentado por Verizon se realizará del 25 de enero al 1ro. de febrero de 2020. El festival para los fans contará con conciertos por la noche en el escenario Amphitheater, el Huddle Down Community Stage, la sección Road to the 11th Super Bowl, Tailgate Town con un escenario culinario, la sección ambiental Environmental Village, shows de agua en vivo, desfiles nocturnos, fuegos artificiales y mucho más. Esta será la primera vez que los visitantes y la comunidad en general tendrán la oportunidad de celebrar todo lo relacionado con el Super Bowl en un evento gratis para el público en Downtown Miami.

Además de Super Bowl LIVE presentado por Verizon, los fans también podrán dar comienzo a la semana más fantástica del año la noche de apertura del Super Bowl el 27 de enero de 2020 a las 7pm en el Marlins Park y seguir celebrando la culminación de la temporada número 100 de la NFL en la Super Bowl Experience en el Miami Beach Convention Center. La Super Bowl Experience abrirá el 25 de enero de 2020, con juegos interactivos, sesiones de autógrafos y más. Para obtener más información y comprar tus boletos, visita https://www.nfl.com/super-bowl/event-info.

DETALLES SOBRE EL SUPER BOWL LIVE:

Un increíble conjunto de estrellas musicales participarán de los Conciertos nocturnos en el Amphitheater , que se llevarán a cabo el 31 de enero con JPerry, Walshy's Fire Miami Orchestra y Nu Deco Ensemble y el 1ro. de febrero con Domino Saints y la banda de renombre internacional y ventas multiplatino 'Fitz and the Tantrums'. Luego de que "HandClap" —la primera canción de gran éxito que lanzó la carrera de Fitz and the Tantrums— se convirtiera en una especie de tema no oficial para la NFL, el grupo fue invitado a participar del show previo al Super Bowl de FOX, junto con memorables interpretaciones anteriores en Dick Clark's New Year's Rockin' Eve y el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. El público también podrá disfrutar de canciones de artistas de primer nivel en una diversidad de géneros musicales.

En el Huddle Down Community Stage se presentarán bandas, músicos especiales, grupos de baile e interpretaciones de arte visuales, para brindar una oportunidad a los artistas locales, escuelas e intérpretes jóvenes de mostrar su talento, así como también la cultura y diversidad de nuestra comunidad del Sur de Florida. Abarcará una singular exhibición de talento cada día. La programación completa figura más abajo.

La sección Road to the 11 th (imagen arriba) contará con un campo de fútbol americano de tamaño real que funcionará como una gran entrada para el evento Super Bowl LIVE presentado por Verizon y que detallará la rica historia de los pasados 10 Super Bowls organizados en Miami. Será una fantástica oportunidad para que los fans puedan tomarse fotos con pelotas de fútbol gigantescas que mostrarán a los equipos y los puntajes finales de cada uno de los partidos.

Tailgate Town con escenario culinario te transportará a los sonidos y aromas de una verdadera plataforma trasera. Tailgate Town será una épica fiesta previa al partido con chefs famosos, puestos de concesiones, asientos decorados y juegos en un área para toda la familia. Los asistentes al Super Bowl LIVE presentado por Verizon tendrán la oportunidad de experimentar las sensaciones de la gastronomía y la cultura de Miami en el escenario culinario del Comité Anfitrión del Super Bowl de Miami. El escenario presentará exhibiciones de cocina en vivo y demostraciones de chefs de renombre internacional y chefs famosos de la comunidad de la NFL trabajando en conjunto en actividades interactivas con los fans. El escenario culinario tendrá una programación diaria a excepción del lunes y martes, con 3 o 4 demostraciones gastronómicas cada día. Se programarán otras presentaciones de entretenimiento entre las exhibiciones, que se anunciarán más cerca de la fecha del evento.

Los fanáticos sin dudas podrán disfrutar de un espectacular show de acrobacias acuáticas en el Super Bowl LIVE Water Show. Super Bowl LIVE presentado por Verizon contará con un show de acrobacias de motos de agua y estilo libre con un gran despliegue de trucos aéreos y vertiginosos saltos de motos acuáticas, flyboards y mochilas propulsoras de agua o jetpacks. Los acróbatas realizarán trucos con mochilas propulsoras hasta 20 metros en el aire y las motos de agua mostrarán trucos increíbles, con saltos y giros de hasta 5 metros de altura. La experiencia será liderada por un experto en estilo libre profesional que formó parte dos veces del ranking nacional y se ubica actualmente en el primer lugar en los Estados Unidos y en el segundo puesto a nivel mundial. Los miembros de este equipo de exhibición se han presentado en todo el mundo, en lugares como China, Australia, Japón, Dubái, Francia y América del Sur. Super Bowl LIVE presentará los shows el jueves, viernes y sábado en la hermosa Biscayne Bay.

También presentamos un adelanto de la iniciativa ambiental del Comité Anfitrión del Super Bowl de Miami: Ocean to Everglades en la Environmental Village. Se identificará por incorporar elementos relacionados con los océanos que nos rodean y los Everglades. La muestra incluirá actividades ambientales de parte de los socios y patrocinadores del MSBHC.

Los desfiles nocturnos Super Bowl LIVE Evening Parades contarán con más de 100 artistas la noche del viernes y el sábado, que demostrarán toda la cultura rítmica que Miami tiene para ofrecer. El Miami's Caribbean Carnival mostrará desfiles estilo Junkanoos e impactantes vestuarios de tamaños exagerados de nuestra comunidad caribeña, junto a los increíbles sonidos de los ritmos soca y los tambores metálicos. El Miami's Latin Parade incluirá bailarines de samba brasileña y percusionistas de "Batucada", la danza acrobática de Capoeira y los fantásticos vestuarios de Cuba, Colombia, Venezuela y Argentina. Estos desfiles celebrarán la rica diversidad cultural de Miami.

Para cerrar la noche, luego de los desfiles y los conciertos la noche del viernes y el sábado, la Biscayne Bay se encenderá en un espectacular show de fuegos artificiales que iluminará el cielo sobre el Super Bowl LIVE presentado por Verizon.

La programación de los escenarios del Super Bowl LIVE presentado por Verizon es la siguiente:

*TODOS LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN

Huddledown Community Stage

Sábado 25 de enero –

11:45 A.M. a 12:15 P.M. Sound Factory

a Sound Factory

12:30 P.M. a 1:00 P.M. Mariachi Homestead Miami

a Mariachi Homestead Miami

1:30 P.M. a 2:15 P.M. JECC Bootcamp Jazz

a JECC Bootcamp Jazz

4:00 P.M. a 4:30 P.M. IFE ILE

a IFE ILE

6:00 P.M. a 7:00 P.M. Mojo Ike & Val Woods Experience

a Mojo Ike & Val Woods Experience

8:00 P.M. a 11:00 P.M. High Tolerance

a High Tolerance Domingo 26 de enero –

12:00 P.M. a 12:30 P.M. Beacon Hill Miami Gardens Drumline

a Beacon Hill Miami Gardens Drumline

1:00 P.M. a 1:20 P.M. Bamachol Group 1

a Bamachol Group 1

1:30 P.M. a 1:50 P.M. Bamachol Group 2

a Bamachol Group 2

2:00 P.M. a 2:30 P.M. Little Dreamers

a Little Dreamers

3:00 P.M. a 4:00 P.M. IKO IKO

a

4:30 P.M. a 5:30 P.M. Guerra Grooves

a Guerra Grooves

6:00 P.M. a 7:00 P.M. La Vie

a La Vie

7:30 P.M. a 9:00 P.M. Jimmy Stowe & The Stowaways

a & The Stowaways Lunes 27 de enero –

5:00 P.M. a 6:30 P.M. Oriente

a Oriente

7:30 P.M. a 9:00 P.M. George Tandy con la Jam Band

a con la Jam Band Martes 28 de enero –

5:00 P.M. a 6:30 P.M. Stereo Mix

a Stereo Mix

7:30 P.M. a 9:00 P.M. Melton Mustafa

a Melton Mustafa Miércoles 29 de enero CERRADO

Jueves 30 de enero –

5:00 P.M. a 6:00 P.M. Cortadito

a Cortadito

6:30 P.M. a 7:45 P.M. High Tolerance

a High Tolerance

8:45 P.M. a 10:00 P.M. Samantha Russell Band

a Viernes 31 de enero –

1:00 P.M. a 1:30 P.M. Papaloko Drum Society

a Papaloko Drum Society

2:00 P.M. a 3:00 P.M. Wildfire Band

a Wildfire Band

3:30 P.M. a 4:30 P.M. Jesse Jones Jr.

a

5:30 P.M. a 6:30 P.M. Stef Silva

a

8:00 P.M. a 9:00 P.M. Innasense

a Innasense

9:30 P.M. a 11:00 P.M. Dream on Band

a Dream on Band Sábado 1ro. de febrero –

12:00 P.M. a 12:30 P.M. Gay Men's Chorus of South Florida

a Chorus of

12:30 P.M. a 1:00 P.M. New Century Dance Company

a New Century Dance Company

1:30 P.M. a 3:00 P.M. Curbstone

a Curbstone

3:30 P.M. a 4:00 P.M. Gaucho "Los Latigos Santiguanos"

a Gaucho "Los Latigos Santiguanos"

4:00 P.M. a 5:00 P.M. Luis Bofill



6:00 P.M. a 7 P.M. Spam Allstars

a Spam Allstars

8:00 P.M. a 9:00 P.M. Suenalo

a Suenalo

9:30 P.M. a 11:00 P.M. Carlos Oliva & Los Sobrinos del Juez

Escenario Amphitheater

Viernes 31 de enero –

8:00 P.M.



Acto de apertura: J Perry





Artista principal: Walshy's Fire Miami Orchestra junto al Nu Deco Ensemble

Sábado 1ro. de febrero –

1:00 P.M. a 4:00 P.M.

a

AFC/NFC Team Pep Rallies



8:00 P.M.



Acto de apertura: Domino Saints





Artista principal: Fitz & the Tantrums

El horario del Super Bowl LIVE presentado por Verizon es el siguiente:

Sábado 25 de enero - 11:00 A.M. a 11:00 P.M.

a Domingo 26 de enero - 11:00 A.M. a 9:00 P.M.

a Lunes 27 de enero - 4:00 P.M. a 9:00 P.M.

a Martes 28 de enero - 4:00 P.M. a 9:00 P.M.

a Miércoles 29 de enero CERRADO

Jueves 30 de enero - 4:00 P.M. a 11:00 P.M.

a Viernes 31 de enero - 11:00 A.M. a 11:00 P.M.

a Sábado 1ro. de febrero - 11:00 A.M. a 11:00 P.M.

*Imágenes representativas de LIVE llegarán en Enero.

Sobre El Comité Anfitrión del Super Bowl de Miami

El Comité Anfitrión del Super Bowl de Miami reúne a los principales líderes comerciales, representantes comunitarios, autoridades de turismo y personal de fútbol americano de nuestra comunidad en torno a una causa común: hacer del Super Bowl LIV una experiencia histórica tanto para los visitantes como para los residentes de todo el Sur de Florida. El 2 de febrero de 2020, el Sur de Florida recibirá su partido número 11 que batirá récords en el recientemente renovado Hard Rock Stadium. Además, el Super Bowl LIV marcará la culminación de la temporada número 100 de la NFL y contará con eventos y actividades especiales en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach como parte de las celebraciones. Para obtener más información, visita www.MIASBLIV.com .

