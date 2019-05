Família de campeões de tênis da Hublot em Paris

"Na véspera desse segundo torneio na temporada do Grand Slam 2019, sinônimo de excelência sob pressão, queríamos reunir as nossas amigas e o nosso embaixador do tênis para um evento especial e divertido. Como todas as grandes lendas do esporte internacional, seu poder de concentração é impressionante. Nossos braços e pernas não são nada sem o poder da mente! Estamos muito orgulhoso por tê-los conosco e lhes desejamos todo o sucesso que merecem."

Ricardo Guadalupe

CEO da HUBLOT

Alguns dias antes do início do grande torneio internacional de tênis realizado em Paris, os convidados da marca competiram contra três das melhores jogadoras do mundo, classificados entre as Top 10 pela WAT (Associação de Tênis Feminino), uma das jogadoras mais promissoras de sua geração, e o amigo e embaixador de tênis da Hublot. As partidas de tênis virtual foram jogadas – sem deslizamentos em efeitos topspin – sob o olhar atento do árbitro Ricardo Guadalupe, CEO da Hublot.

O evento dessa tarde foi a oportunidade perfeita para que esses atletas de elite descontraíssem antes do torneio… e uma chance para os nossos hóspedes que não esportistas competirem com eles em igualdade de condições. Foi um torneio amigável no qual as interações entre os atletas destacaram as qualidades comuns que impulsionam suas carreiras extraordinárias: paixão, persistência e precisão. Os anfitriões dessa tarde animada e esportiva foram a jornalista Anne-Laure Bonnet e Fabrice Santoro, jogador de tênis aposentado.

Embaixador da Hublot desde 2015, Borna Ćorić ocupa atualmente o 15o lugar do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), tendo ocupado o 48o lugar em âmbito mundial apenas dois anos atrás.

A estrela romena do tênis, Simona Halep, classificada como número 1 do mundo no final de 2017 e em 2018, ganhou o French Open no ano passado. Ocupa atualmente o 2o lugar no ranking da WAT e é parte da família Hublot desde 2016.

Karolina Pliskova foi a primeira jogadora checa da história a chegar ao primeiro lugar no ranking da WTA em 2017, ano em que se uniu à Hublot. Ocupa atualmente o 7o lugar no ranking da WTA.

Elina Svitolina ocupa o 6o lugar no ranking da WTA e se tornou uma das amigas de tênis da Hublot esse ano.

O princípio dos jogos virtuais é a igualdade entre todos os participantes. Porém, nossos jovens campeões demonstraram ter uma capacidade extraordinária de atenção e um foco impressionante durante um longo período, ganhando facilmente a maioria das partidas. Trata-se de uma capacidade essencial, além de suas aptidões físicas. O evento foi realizado no Café de l'Homme, que oferece uma vista arrebatadora da Torre Eiffel.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/891868/Hublot_Tennis_Paris.jpg

FONTE Hublot SA

SOURCE Hublot SA