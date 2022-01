Família VW Constellation já tem seu caminhão estradeiro mais potente

SÃO PAULO, 21 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Desde dezembro passado, quem visita a rede de concessionárias da Volkswagen Caminhões e Ônibus já encontra as primeiras unidades de seu mais novo modelo: o VW Constellation 25.460. O veículo estreia uma série de novidades no portfólio estradeiro da família mais vendida do país. Entre elas, a nova versão do Constellation traz a motorização MAN D26, de 12,4 litros, para entregar 460 cavalos, o mais potente da linha para essa operação. E a cabine oferece ainda mais itens de conforto para o motorista.

Para completar o trem de força, a montadora desenvolveu uma nova calibração na transmissão automatizada Traxon, com 12 marchas, voltada à aplicação rodoviária. Esse modelo com tração 6x2 tem capacidade máxima de tração de 70 toneladas e uma configuração sob medida para a robustez e economia que já são a marca da linha extrapesada da Volkswagen.

A cabine, já reconhecida pelo mercado por seu alto nível de conforto, ganha mais atributos: suspensão de cabine com quatro bolsões pneumáticos trazendo um nível de conforto diferenciado. O modelo vem também com cinto de segurança integrado no banco do motorista, solução que agrega ainda mais comodidade ao motorista. Ainda passa a contar com o climatizador montado de fábrica.

"O VW Constellation 25.460 é o mais novo exemplar do conceito 'menos você não quer, mais você não precisa', que consagrou a família de extrapesados Volkswagen com o lançamento do Titan Tractor. E agrega as evoluções ao longo desse período: todas as unidades do modelo já saem de fábrica com a plataforma de conectividade RIO para propiciar a telemetria e os consequentes ganhos operacionais", destaca Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços da VWCO.

Novo sistema de direção

Ao mesmo tempo, o VW Constellation 25.460 mantém características da linha extrapesada VW, que já conquista o mercado desde seu lançamento em 2020. O conjunto está desenhado para proporcionar o melhor desempenho e o menor consumo de combustível ao veículo. Além do rendimento, os modelos se diferenciam ainda pelo conforto adicional de um sistema de direção totalmente novo para suavizar a experiência ao volante.

Com entre-eixo de 3.600, o modelo está equipado com suspensão metálica, desenvolvida sob medida para melhor se adaptar à realidade brasileira de operação. Dois tanques de 470 litros de combustível compõem o veículo para agilizar a logística operacional, garantindo grande autonomia. O extrapesado VW também dispõe de tanque para 100 litros de Arla 32, a maior capacidade da categoria, o que maximiza a produtividade por evitar a necessidade de abastecimento durante a viagem.

O Constellation 25.460 vem também recheado de tecnologia embarcada, como o bloqueio do diferencial do eixo traseiro e o sensor de inclinação para ajustar a rotação e melhorar o consumo de combustível. Já o Eco-roll aproveita a inércia quando possível e coloca a transmissão em neutro de forma segura e controlada, trazendo resultados significativos em redução no consumo de combustível.

O modo manobra controla a velocidade e não permite a troca de marchas, proporcionando assim uma saída suave sem trancos. Já o kick down reduz a marcha ao pisar fundo no acelerador, aumentando o giro do motor para obter melhor performance para ultrapassagem seguras. Por fim, o EasyStart é o assistente de partida em rampa da Volkswagen Caminhões.

Versatilidade

Com a nova resolução do Contran para cavalos mecânicos 6x2, o novo VW Constellation 25.460 assume ainda mais aplicações, podendo operar com implementos de quatro eixos ou bitrem, além dos semirreboques de três eixos, alcançando um peso bruto total combinado de até 58,5 ton.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

Sobre o GRUPO TRATON

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2020, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 190.200 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.600 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2020. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.



Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1731360/IMG_8524_B.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus