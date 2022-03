Familie von Jean-Michel Basquiat kündigt an: Tickets für Jean-Michel Basquiat: King Pleasure© erhältlich ab heute, 28. Februar, unter kingpleasure.basquiat.com

Yieldstreet schließt sich Spotify, VICE und Phillips als teilnehmender Sponsor an, Eröffnung am 9. April 2022 im Starrett-Lehigh Building von RXR, dem New Yorker Wahrzeichen in West Chelsea

NEW YORK, 2. März 2022 /PRNewswire/ -- Die Familie von Jean-Michel Basquiat hat angekündigt, dass die Eintrittskarten für Jean-Michel Basquiat: King Pleasure© ab heute, 28. Februar, verfügbar sind. Die Tickets können auf der Website der Ausstellung unter https://kingpleasure.basquiat.com/ gekauft werden. Die mit Spannung erwartete Ausstellung wird über 200 noch nie und selten ausgestellte Gemälde, Zeichnungen, Ephemera und Artefakte zeigen, die ein intimes und multidimensionales Portrait von Jean-Michel vermitteln, das so nur von seiner Familie erzählt werden kann. Die gesamte Arbeit stammt aus der Sammlung der Familie, und die überwiegende Mehrheit wurde noch nie zuvor ausgestellt. Jean-Michel Basquiat: King Pleasure© zeigt auch Nachbildungen seines Künstlerstudios in der Great Jones St. in New York City sowie und des Michael Todd VIP Room des legendären New Yorker Nachtclubs Palladium, für den Jean-Michel zwei Gemälde geschaffen hat. Die Ausstellung, die am 9. April eröffnet wird, erstreckt sich über eine Fläche von 15.000 Quadratfuß im Starrett-Lehigh Building von RXR.