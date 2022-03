La famille de Jean-Michel Basquiat met en vente des billets pour Jean-Michel Basquiat : King Pleasure© dès aujourd'hui, lundi 28 février, sur kingpleasure.basquiat.com

Yieldstreet devient partenaire aux côtés de Spotify, VICE et Phillips. Ouverture le 9 avril 2022 dans le Starrett-Lehigh Building de RXR, bâtiment emblématique de NYC à West Chelsea.

NEW YORK, 1er mars 2022 /PRNewswire/ -- La famille de Jean-Michel Basquiat a annoncé la mise en vente de billets pour Jean-Michel Basquiat : King Pleasure© à partir d'aujourd'hui, lundi 28 février. Les billets sont en vente sur le site Web de l'exposition, https://kingpleasure.basquiat.com/ . L'exposition tant attendue présentera plus de 200 tableaux, dessins, documents éphémères et artéfacts inédits et rarement vus pour tracer un portrait intime et multidimensionnel de Jean-Michel, une histoire que seule sa famille peut raconter. Toutes les œuvres proviennent de la collection familiale, la grande majorité n'ayant jamais été exposée auparavant. Jean-Michel Basquiat : King Pleasure© présente également des reconstitutions de son studio d'artiste de New York à Great Jones Street et de la Michael Todd Room, l'espace VIP du Palladium, boîte de nuit emblématique de New York, pour laquelle Jean-Michel a réalisé deux tableaux. L'exposition, qui ouvre le 9 avril, s'étendra sur plus de 1 400 mètres carrés au Starrett-Lehigh Building .