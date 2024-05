Famille et amis se réjouissent de l'arrivée du printemps avec des trouvailles fraîches à la 135e Foire de Canton

GUANGZHOU, Chine, 2 mai 2024 /PRNewswire/ -- Embrassant la saison du renouveau à bras ouverts, la 135e Foire d'importation et d'exportation de Chine (« Foire de Canton ») présente aux acheteurs mondiaux plus de 1 300 pièces des sélections de l'exposition sur les articles de tourisme et de détente en plein air. Conçues pour améliorer la qualité des rassemblements printaniers, ces découvertes uniques sont maintenant prêtes à être intégrées aux incursions printanières.

Liri Architecture Technology (Guangdong) Co., Ltd. présente sa Crystal Dome House sur la plateforme en ligne de la foire, offrant aux consommateurs un choix unique pour orner leurs jardins et profiter des paysages printaniers. Ce produit présente plusieurs avantages, notamment la protection contre les UV, la facilité de nettoyage, la résistance aux températures élevées, la simplicité d'assemblage et la réduction du bruit. Son design magnifique et romantique se caractérise par une structure murale robuste composée principalement de cartes PC allemands de Bayer, réputés pour leur transparence supérieure. En outre, les rideaux qui offrent des capacités d'ombrage améliorées permettent aux utilisateurs non seulement de profiter de la vue sur l'extérieur, mais aussi de créer des espaces privés à volonté. Un aperçu détaillé sera disponible sur le site https://goo.su/pLqH2QQ .

Nanjing Kekang Outdoor Products Co., Ltd. présente des chaises longues pliantes avec repose-pieds, des balançoires extérieures pour trois personnes, des chaises de plage réglables et d'autres produits destinés à offrir aux consommateurs une expérience confortable et pratique en plein air. Parmi ces produits, la chaise de plage réglable, fabriquée en aluminium plus léger et plus solide, est dotée d'un équipement réglable et peut être transportée après avoir été pliée. C'est un choix idéal pour le camping, la randonnée et les vacances ! Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site https://goo.su/JmTej.

Pour ceux qui souhaitent profiter de la nature dans le cadre d'une excursion tranquille à proximité avec des amis ou des membres de leur famille, le camping est un excellent moyen d'expérimenter l'élégance et le charme du printemps. KingCamp Outdoor Products Co., Ltd. présente des articles de camping essentiels sur https://goo.su/zhAZVx , tels que des matelas gonflables KM2480 (Flexi Rest 5.0), des sacs de couchage pour enfants, et BAMBOO 7550, des tables pliantes en bambou, entre autres, ce qui les rend indispensables pour tous les campeurs.

La phase 3 de la 135e édition de la Foire de Canton bat son plein à Guangzhou, invitant les acheteurs du monde entier à explorer une vaste collection de produits de plein air et à profiter du charme de la chaleur du printemps. Avec des opportunités de prospection commerciale à la clé, cette exposition sur site et en ligne promet une expérience captivante pour tous les participants.

Pour plus d'informations sur cet événement ou pour manifester votre intérêt à y participer, vous pouvez vous inscrire à l'adresse https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 ou contacter [email protected] .