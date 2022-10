FANDOM ADQUIRE MARCAS LÍDERES DE ENTRETENIMENTO E JOGOS GAMESPOT, TV GUIDE E METACRITIC

O acordo aumenta o alcance e o engajamento dos fãs, além de impulsionar o comércio de afiliadas e proporcionar 360 oportunidades para anunciantes

Fandom se classificará agora como a nº 14 em sites com suporte para anúncios nos EUA

SÃO FRANCISCO e CHARLOTTE, Carolina do Norte, 3 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Fandom, a maior plataforma de fãs do mundo, anunciou hoje que adquiriu um portfólio de marcas de entretenimento e jogos da Red Ventures - GameSpot, Metacritic, TV Guide, GameFAQs, Giant Bomb, Cord Cutters News e Comic Vine. Ao combinar as comunidades de usuários ativos mensais (MAU) de 300 milhões de membros e de Wiki de 250 milhões e as 40 milhões de páginas de conteúdo da Fandom com essas marcas consagradas de jogos, cinema e TV, que chegam a 46 milhões de MAU, a Fandom promove sua missão estratégica de ser a preferência dos fãs em comunidade e experiência. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

Esse acordo continuará a expandir a plataforma global de fãs da Fandom para atender aos fãs de entretenimento e jogos, bem como aos parceiros. A nova plataforma combinada impulsionará o engajamento em todas as etapas da jornada do consumidor -referência, comunidade, tendências, classificações, avaliações, notícias e comércio. Com a adição dessas plataformas de jogos, cinema e TV, a Fandom oferecerá seus 360 programas a seus parceiros de publicidade, incluindo editoras de jogos, estúdios e serviços de streaming, e aumentará os dados e percepções dentro da FanDNA, a plataforma de dados exclusiva da Fandom. Além disso, o acordo impulsionará os esforços de afiliação e comércio da Fandom como a aceleração do faturamento da Fanatical, sua empresa de comércio de jogos.

"Estamos muito felizes em adicionar essas marcas poderosas e confiáveis à plataforma Fandom, que ampliarão nossos recursos comerciais e fornecerão conteúdo imersivo para nossos parceiros, anunciantes e fãs. Os dados, classificações e conteúdo confiáveis que eles fornecem nos tornarão uma loja única para os fãs em sua jornada de entretenimento e jogos", disse Perkins Miller, CEO da Fandom. "Além de criar experiências excepcionais para os fãs, essas plataformas contribuirão para nossa oferta de dados FanDNA, dando-nos sinais de sentimento e intenção que ajudarão a melhorar a experiência do consumidor, além de tornarem nossas empresas de comércio e publicidade mais impactantes."

"O anúncio de hoje marca o início de um novo capítulo para a Red Ventures e a Fandom, e não poderíamos estar mais animados com o que está por vir", disse Christina Miller, diretora de estratégia da Red Ventures. "Com o Fandom no comando, estamos confiantes de que essas marcas e suas equipes estarão bem equipadas para continuar a capacitar e conectar o público de jogos e entretenimento em todo o mundo, enquanto a Red Ventures continua se concentrando em abrir a próxima fase de crescimento e evolução de suas fortes e estáveis marcas de tomada de decisões."

Esse acordo representa mais um passo na trajetória de crescimento da Fandom, que prossegue com sua expansão em todo o ecossistema de fãs. Em 2018, a Fandom adquiriu a ScreenJunkies para aprimorar sua cobertura de entretenimento e notícias. A empresa adquiriu a Curse Media em 2019, reunindo os principais wikis de jogos do mundo com ferramentas integradas de jogos digitais. Em 2021, a Fandom adquiriu a Fanatical, varejista de comércio eletrônico líder em videogames, o que diversificou sua receita no comércio e fortaleceu a presença da empresa no segmento de jogos. E com essa aquisição, a Fandom ampliará sua liderança como a plataforma de fãs nº 1 do mundo, operando na interseção da cultura e do comércio.

A LionTree atuou como consultora financeira exclusiva da Red Ventures na transação.

SOBRE A FANDOM

A Fandom é a maior plataforma de fãs do mundo, onde os fãs mergulham em mundos imaginários do entretenimento e dos jogos. Com mais de 350 milhões de visitantes únicos por mês e hospedando mais de 250 mil wikis, o Fandom é a fonte nº 1 de informações aprofundadas sobre cultura pop, jogos, TV e cinema, e nela os fãs aprendem e celebram suas paixões favoritas. A divisão de jogos da Fandom administra a loja on-line de videogames Fanatical. A Fandom Productions, a divisão de conteúdos da Fandom, aprimora a experiência dos fãs por meio de cobertura editorial com curadoria e conteúdos das marcas editoriais confiáveis e consagradas Gamespot, TV Guide e Metacritic, juntamente com seus Honesty Trailers indicados ao Emmy e o programa semanal de notícias The Loop. Para mais informações, siga @getfandom ou acesse: www.fandom.com.

SOBRE A RED VENTURES

A Red Ventures (RV) abriga um portfólio diversificado de marcas e empresas líderes do setor, parcerias estratégicas e tecnologias exclusivas, como Bankrate, Lonely Planet, CNET, The Points Guy, BestColleges e muito mais. A RV ajuda milhões de pessoas do mundo todo a tomar as decisões mais importantes da vida, acelera a adaptação digital e inova a experiência do consumidor on-line melhorando cada etapa da jornada do consumidor, desde a primeira descoberta de informações, passando por o processo de tomada de decisões, até as transações. Acesse www.redventures.com ou siga-nos nas redes sociais @RedVentures para saber mais.

