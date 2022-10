FANDOM FAIT L'ACQUISITION DES MARQUES DE DIVERTISSEMENT ET DE JEUX VIDÉO DE PREMIER PLAN, NOTAMMENT GAMESPOT, TV GUIDE ET METACRITIC

L'accord augmente la portée de la société, renforce l'engagement des fans et stimule le commerce d'affiliation, tout en offrant 360 opportunités aux annonceurs

Fandom se classe désormais au 14e rang des sites financés par la publicité aux États-Unis

SAN FRANCISCO et CHARLOTTE, CAROLINE DU NORD, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Fandom , la plus grande plateforme de fans au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis un portefeuille de marques de divertissement et de jeux vidéo de Red Ventures : GameSpot, Metacritic, TV Guide, GameFAQs, Giant Bomb, Cord Cutters News et Comic Vine.. En combinant ses 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ses 250 000 communautés wiki et ses 40 millions de pages de contenu avec ces marques de jeux, de films et de télévision largement reconnues, lesquelles atteignent collectivement 46 millions d'utilisateurs actifs mensuels, Fandom fait un pas en avant dans sa mission stratégique d'être le premier choix des fans sur le plan de la communauté et de l'expérience. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

Grâce à cet accord, Fandom élargira sa plateforme mondiale de fans en vue de servir au mieux les fans de divertissement et de jeu, ainsi que les partenaires. La nouvelle plateforme combinée stimulera la mobilisation à chaque étape du parcours du consommateur : référence, communauté, tendances, évaluations, commentaires, actualité et commerce. En faisant l'acquisition de ces plateformes dédiées aux jeux, aux films et à la télévision, Fandom étendra ses 360 programmes destinés aux partenaires publicitaires, qui comptent des éditeurs de jeux, des studios et des services de diffusion en continu, tout en améliorant les données et les informations au sein de FanDNA, la plateforme de données propriétaire de Fandom. En outre, l'accord alimentera les efforts d'affiliation et de commerce de Fandom, et accélérera les revenus sur Fanatical, sa plateforme de vente de jeux.

« Nous sommes ravis d'intégrer dans la plateforme Fandom ces marques puissantes et qui font autorité. Cette opération élargira nos capacités commerciales et fournira du contenu immersif à nos partenaires, aux annonceurs et aux fans. Les informations, les évaluations et le contenu de confiance qu'ils fournissent nous permettront d'offrir un guichet unique aux fans tout au long de leur parcours de divertissement et de jeu, a déclaré Perkins Miller, PDG de Fandom. En plus de créer des expériences de fans exceptionnelles, ces plateformes renforcent notre offre de données FanDNA et nous permettront d'obtenir plus d'informations sur l'opinion et l'intention des consommateurs, ce qui nous aidera à améliorer l'expérience des consommateurs tout en rendant nos entreprises de commerce et de publicité plus percutantes. »

« L'annonce d'aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre pour Red Ventures et Fandom. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes quant à ce qui nous attend, a affirmé Christina Miller, directrice de la stratégie chez Red Ventures. Sous la direction de Fandom, nous sommes convaincus que ces marques et leurs équipes seront bien équipées pour continuer à soutenir et à relier les publics de jeux et de divertissement du monde entier. En parallèle, Red Ventures continuera de travailler à déverrouiller la prochaine phase de croissance et d'évolution de son excellent portefeuille de marques décisionnelles. »

Cet accord marque une nouvelle étape dans la trajectoire de croissance de Fandom et poursuit son expansion dans l'écosystème des fans. En 2018, Fandom a fait l'acquisition de ScreenJunkies pour renforcer sa présence dans les domaines du divertissement et de la couverture de l'actualité. La société a acquis Curse Media en 2019 dans une opération qui a réuni les meilleurs wikis de jeux au monde et des outils de jeu numérique intégrés. En 2021, Fandom a fait l'acquisition de Fanatical , un détaillant en ligne de jeux vidéo de premier rang. La transaction a permis à la société de diversifier ses revenus dans le domaine du commerce et de renforcer son empreinte dans le domaine du jeu. Grâce à cette acquisition, Fandom consolidera son avance en tant que première plateforme de fans dans le monde, opérant à l'intersection de la culture et du commerce.

LionTree a agi à titre de conseiller financier exclusif de Red Ventures lors de cette transaction.

À PROPOS DE FANDOM

Fandom est la plus grande plateforme de fans au monde, où les fans s'immergent dans les mondes imaginaires du divertissement et du jeu vidéo. Avec plus de 350 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 000 wikis, Fandom est la première source d'informations approfondies sur la pop culture, les jeux, la télévision et le cinéma, offrant aux fans une plateforme pour célébrer leurs fandoms préférés et en apprendre plus à leur sujet. La division Gaming de Fandom gère le détaillant de jeux vidéo en ligne Fanatical. Fandom Productions, la branche de contenu de Fandom, améliore l'expérience des fans grâce à une couverture éditoriale pertinente. Les marques d'édition de confiance et établies Gamespot, TV Guide et Metacritic, la série Honnête Trailers, nominée aux Emmy, et l'émission vidéo hebdomadaire consacrée aux nouvelles, The Loop, complètent cette offre de contenu. Pour en savoir plus, suivez @getfandom ou consultez le site : www.fandom.com .

À PROPOS DE RED VENTURES

Red Ventures (RV) abrite un portefeuille diversifié de marques, d'entreprises, de partenariats stratégiques et de technologies propriétaires de premier plan, y compris Bankrate, Lonely Planet, CNET, The Points Guy, BestColleges et plus encore. Ensemble, RV aide des millions de personnes dans le monde à prendre les décisions les plus importantes de la vie, accélère l'adaptation numérique et apporte des innovations dans l'expérience des consommateurs en ligne en améliorant chaque étape de leur parcours, de la découverte initiale d'information à la prise de décision, jusqu'aux transactions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.redventures.com ou suivez @RedVentures sur les réseaux sociaux.

