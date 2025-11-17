Fapon à MEDICA 2025 : innovations en solutions diagnostiques guidées par l'IA, incluant des tests sanguins de pointe pour la maladie d'Alzheimer

DÜSSELDORF, Allemagne, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Fapon, un leader mondial des sciences de la vie, est présent à MEDICA 2025 du 17 au 20 novembre à Düsseldorf (Allemagne), où il mettra en avant ses compétences internationales en matière d'innovation diagnostique. Fapon montre comment la technologie de l'IA renforce la R&D en matière de diagnostic et présente une gamme de solutions DIV (diagnostic in-vitro) et de produits innovants, en mettant en lumière ses solutions de pointe pour le dépistage sanguin de la maladie d'Alzheimer.

Fapon at MEDICA 2025, Booth #3A81

Le modèle de R&D de Fapon « piloté par l'IA + une boucle fermée d'expériences sèches et humides » améliore considérablement l'efficacité de la découverte de biomarqueurs et du développement de solutions de diagnostic. La solution de dépistage sanguin de la maladie d'Alzheimer, qui figure en bonne place, est l'un des principaux résultats de ce modèle innovant. Il fournit aux fabricants de DIV un ensemble complet de matières premières et de réactifs en vrac couvrant les principaux biomarqueurs, notamment p-tau217, p-tau181, bêta-amyloïde 40, bêta-amyloïde 42, GFAP, NfL et APOE4. Ces matériaux innovants présentent une sensibilité et une spécificité élevées, ainsi qu'une excellente corrélation avec les kits prédicats et les tests de diagnostic clinique établis, ce qui permet de développer des tests plus précis et plus fiables pour la maladie d'Alzheimer.

Fapon présente également ses solutions tout-en-un en matière de DIV, qui comprennent des matières premières de DIV, des services de réactifs et des instruments à système ouvert. Parmi celles-ci, la solution unique de chimiluminescence se distingue, en s'appuyant sur des matières premières de base très performantes, un panel de plus de 70 tests développés par l'entreprise, et les analyseurs CLIA Shine i-Series flexibles couvrant des débits faibles à ultra-élevés pour répondre précisément aux besoins de test dans différents scénarios. En particulier, le système entièrement automatique de chimie clinique et d'immunoessais Shine mT8000 de Fapon offre une automatisation complète du flux de travail dans un espace compact et peu encombrant de seulement 5 m².

En outre, Fapon présente ses matières premières de haute performance pour les DIV, y compris les matières premières recombinantes de contrôle de qualité et de calibrage pour les principaux marqueurs de maladie (RF, HbA1c, VIH/VIH-P24, VHC, TP, VHB et ToRCH), les bloqueurs d'IgG sans origine animale et les solutions LAMP pour les diagnostics moléculaires rapides.

Actuellement, les produits et services de Fapon sont disponibles dans plus de 70 pays et régions, avec un réseau de plus de 2 500 partenaires à l'échelle mondiale. Fapon vise à faire progresser la santé dans le monde grâce au transfert de technologies et à la fabrication locale.

À propos de Fapon

Fapon, acteur mondial majeur dans les sciences de la vie, réinvente la recherche et développement en diagnostics et thérapies au moyen d'un modèle innovant « associant l'IA à une boucle fermée d'expériences en milieu sec et en milieu humide ». Cette approche accélère considérablement la découverte et la traduction de nouveaux biomarqueurs/cibles. Nous avons mis en place une structure commerciale intégrée qui combine la découverte innovante alimentée par l'IA, des solutions de diagnostic à guichet unique et des thérapies novatrices. Nos produits et services couvrent l'ensemble du spectre de la gestion de la santé tout au long du cycle de vie et accélèrent le développement de la médecine de précision.

