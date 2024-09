Far Eastern New Century fixe trois objectifs de 50 % d'ici à 2030 : réduction des émissions de carbone, produits verts et matières premières vertes

TAIPEI, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Far Eastern New Century (FENC) est un leader mondial de la production de polyester recyclé, offrant aux clients des solutions complètes de produits verts. Pour progresser vers un avenir durable, la Société s'est fixé des objectifs de transformation ambitieux pour 2030, notamment une réduction de 50 % des émissions de carbone, des produits verts représentant 50 % de la production totale et des matières premières vertes représentant 50 % de l'approvisionnement.

En réponse au réchauffement climatique et au mouvement de réduction des émissions de carbone, FENC Polyester Business a adopté l'initiative Science Based Targets (SBTi) pour sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en juillet 2024. Avec des objectifs fixés conformément à la trajectoire vers 1,5°C de l'Accord de Paris pour atténuer les effets du changement climatique et plafonner la température mondiale, FENC démontre son engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. FENC travaille avec diligence pour atteindre la neutralité carbone en mettant en œuvre cinq stratégies majeures de réduction des émissions de carbone : l'amélioration de l'efficacité énergétique, la transition vers des carburants à faible teneur en carbone, le développement des énergies renouvelables, l'utilisation de technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) et la transformation de l'utilisation des matières premières. En 2023, le total des émissions de gaz à effet de serre des champs d'application 1 et 2 des activités de production de la Société a diminué de 25 % par rapport à 2020, l'année de référence.

FENC a toujours su tirer parti de ses compétences de base pour développer des technologies de recyclage innovantes pour divers flux de déchets provenant de la terre, des océans et de l'air. Par exemple, elle a transformé des bouteilles PET usagées en câbles de pneus de haute qualité, non seulement pour la célèbre marque allemande Continental Tire, mais aussi en collaboration avec d'autres fabricants de pneus internationaux. En 2023, les maillots anti-éclatement recyclés issus de l'océan de FENC sont redevenus le point de mire lors d'événements sportifs internationaux, notamment la Ligue des champions de l'UEFA et la Coupe du monde féminine. Alliant technologie de pointe et design à la mode, les tissus écologiques de FENC, fabriqués grâce à la technologie de recyclage des gaz résiduaires, ont remporté des prix prestigieux tels que le Red Dot Design Award et l'iF Design Award. La Société continue d'exploiter des technologies de pointe pour une gamme croissante de produits, notamment la technologie de recyclage chimique des textiles, qui est sur le point d'être commercialisée et prête à saisir de futures opportunités commerciales prometteuses. Les produits verts de FENC, notamment le polyester recyclé et la résine PET à faible consommation d'énergie, ont généré un chiffre d'affaires de 47,7 milliards de dollars NT en 2023. Il s'agit d'un record historique, avec une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente, représentant 33 % des recettes des activités de production de la Société.

FENC se classe dans les premiers 1,5 % de l'industrie chimique mondiale selon l'évaluation des risques ESG de Sustainalytics. Pendant trois années consécutives, en concurrence avec d'autres entreprises asiatiques de son secteur, FENC a été récompensée par le prix Most Honored Company décerné par le magazine Institutional Investor et par le prix Best Managed Company décerné par FinanceAsia.

FENC, une société internationale basée à Taïwan, a été créée en 1949 et opère aux États-Unis, au Japon, en Chine continentale, au Vietnam, en Malaisie et aux Philippines, ainsi que dans de nombreux autres pays et régions. FENC est le seul fournisseur de polyester au monde verticalement intégré à offrir une gamme de produits allant des matières premières aux produits de consommation.

