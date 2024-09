Far Eastern New Century stelt drie 50% doelen tegen 2030: koolstofvermindering, groene producten en groene grondstoffen

TAIPEI, 6 september 2024 /PRNewswire/ -- Far Eastern New Century (FENC) is een wereldleider in de productie van gerecycled polyester en biedt klanten uitgebreide groene productoplossingen. Om naar een duurzame toekomst toe te werken, heeft het bedrijf ambitieuze transformatiedoelen gesteld voor 2030, waaronder een vermindering van de koolstofuitstoot met 50%, groene producten die 50% van de totale productie uitmaken en groene grondstoffen die 50% van de inkoop vormen.

Als reactie op de opwarming van de aarde en de CO2-reductiebeweging heeft FENC Polyester Business via het Science Based Targets-initiatief (SBTi) zijn broeikasgasemissiereductiepad gedefinieerd in juli 2024. De doelstellingen die zijn vastgesteld in lijn met het 1,5°C-traject van het Akkoord van Parijs om de effecten van klimaatverandering te beperken en de temperatuur wereldwijd te begrenzen, laten zien dat FENC zich inzet om tegen 2050 een netto nulniveau te bereiken. FENC werkt ijverig aan het bereiken van een netto nuluitstoot door vijf belangrijke koolstofreductiestrategieën te implementeren: de energie-efficiëntie verhogen; op koolstofarme brandstoffen overstappen; hernieuwbare energie ontwikkelen; technologieën inzetten voor het afvangen, gebruiken en opslaan van koolstof (CCUS); en het gebruik van grondstoffen transformeren. In 2023 zijn de totale Scope 1- en Scope 2-broeikasgasemissies van de productieactiviteiten van het bedrijf met 25% gedaald ten opzichte van het referentiejaar 2020.

FENC maakt consequent gebruik van zijn kerncompetenties om innovatieve recyclingtechnologieën te ontwikkelen voor verschillende afvalstromen van land, zee en lucht. Het bedrijf maakt bijvoorbeeld hoogwaardig bandenkoord van gebruikte PET-flessen. FENC levert dit product niet alleen aan het gerenommeerde Duitse merk Continental Tire, maar werkt ook samen met andere internationale bandenfabrikanten. In 2023 werden de gerecyclede scheurbestendige oceaantruien van FENC opnieuw het middelpunt van internationale sportevenementen, waaronder de UEFA Champions League en het wereldkampioenschap damesvoetbal. De milieuvriendelijke stoffen van FENC combineren geavanceerde technologie met modieus design en zijn gemaakt met technologie voor het recyclen van afvalgas. Het bedrijf heeft voor het textiel prestigieuze prijzen gewonnen, zoals de Red Dot Design Award en de iF Design Award. Het bedrijf blijft baanbrekende technologieën inzetten voor een groeiend aantal producten, waaronder chemische textielrecyclingtechnologie, die binnenkort op de markt wordt gebracht, klaar om veelbelovende toekomstige zakelijke successen te oogsten. De groene producten van FENC, waaronder gerecycled polyester, energiebesparende PET-hars en meer, genereerden inkomsten voor 47,7 miljard nieuwe taiwanese dollar in 2023. Met een stijging van 4% ten opzichte van het voorgaande jaar was dit een historisch hoogtepunt, goed voor 33% van de inkomsten van de productieactiviteiten van het bedrijf.

FENC behoort tot de top 1,5% van de wereldwijde chemische industrie volgens de ESG-risicoclassificatie van Sustainalytics. FENC komt al drie jaar op rij uit tegen andere Aziatische bedrijven in zijn branche, waarbij het is uitgeroepen tot 'Most Honored Company' door Institutional Investor Magazine en 'Best Managed Company' door FinanceAsia.

Over Far Eastern New Century (FENC)

FENC is opgericht in 1949. FENC is een internationaal bedrijf, gevestigd in Taiwan, dat actief is in de VS, Japan, China, Vietnam, Maleisië, de Filippijnen en veel andere landen en regio's. FENC is de enige polyesterleverancier ter wereld die verticaal geïntegreerd is en een productaanbod heeft dat strekt van grondstoffen tot consumentenproducten.

