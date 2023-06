Far Eastern New Century staat wereldwijd op de eerste plaats met zijn prestaties op vlak van circulariteit

TAIPEI, 29 juni 2023 /PRNewswire/ -- Far Eastern New Century Corporation (FENC), een leider in groene polyestermaterialen, zet zich in voor het bevorderen van een circulaire economie en recyclet jaarlijks meer dan 20 miljard gebruikte PET-flessen tot nieuwe producten. FENC is de leider van food-grade gerecycled PET en gerecycled polyesterfilament. Volgens het onderzoeksrapport, Plastic Waste Maker Index 2023, gepubliceerd door de Australische filantropische organisatie Minderoo Foundation in 2023, onderscheidt FENC zich van 400 bedrijven wereldwijd door zijn uitmuntende prestaties op het gebied van circulariteit, waarmee het wereldwijd aan de top staat van de kunststofindustrie en alle evaluatiecomponenten domineert. FENC is het enige bedrijf waarover in een casestudy verslag wordt uitgebracht, onder andere over de manier waarop het bedrijf consequent stappen heeft ondernomen om zijn gerecyclede PET-activiteiten uit te breiden en de strategie, het risicobeheerplan en de doelstellingen voor zijn recyclingactiviteiten heeft geformuleerd. FENC is het enige bedrijf in zijn domein dat een duurzaamheidscommissie op directieniveau heeft die toezicht houdt op de recyclingstrategie.

FENC channels its core strengths to develop a wide range of green products.

FENC investeert al meer dan 30 jaar in de circulaire economie en gebruikt zijn sterke punten om verschillende innovatieve recyclingtechnologieën te ontwikkelen, waaronder toepassingen voor het recyclen van afval op het land, in de oceaan en in de lucht. FENC heeft de FENC®TopGreen®ChemCycle ontwikkeld, die een chemisch proces gebruikt om afvaltextiel, dat veel complexer is dan PET-flessen, te recyclen en om te zetten in gerecycled PTA voor gebruik als polyestergrondstof en vervolgens in nieuwe polyesterproducten.

De scheurbestendige "oceaantruitjes", die gemaakt zijn van gerecycleerde PET-flessen uit zeeafval, zijn de eerste in hun soort ter wereld die gebruikt worden in de tenues van de nationale teams van het wereldkampioenschap voetbal van 2022. Negen nationale teams dragen ze al, waaronder kampioen Argentinië. FENC ging samenwerkingsverbanden aan met internationale merken om biotechnologie te gebruiken die industrieel afvalgas omzet in koolstofarm polyester en produceerde 's werelds eerste kleding gemaakt van gerecycled afvalgas. Het koolstofarme polyester, FENC®TOPGREEN®Bio3 PET, won prijzen van wereldklasse, waaronder de Sustainability & Innovation Award van de International Textile Manufacturers Federation en de International Innovation Awards in 2022 en de Red Dot Design Award in 2023.

FENC is toonaangevend in de branche als het gaat om het stimuleren van innovatie door middel van R&D en technologie en het samenwerken met bekende merken om een duurzame toeleveringsketen op te bouwen.

Over Far Eastern New Century (FENC)

FENC, een internationaal bedrijf gevestigd in Taiwan, werd opgericht in 1949 en is actief in de VS, Japan, het vasteland van China, Vietnam, Maleisië, de Filipijnen en vele andere landen en regio's. FENC is de enige polyesterleverancier ter wereld die verticaal geïntegreerd is en een productaanbod heeft dat strekt van grondstoffen tot consumentenproducten. Het assortiment producten en toepassingen omvat alle facetten van het leven, waaronder PET-flessen, voedsel- en non-foodverpakkingen, hygiëne, auto- en huishoudtextiel, evenals functionele sportkleding. De geconsolideerde inkomsten van FENC voor 2022 bedroegen 8,8 miljard USD.

