Les performances de Far Eastern New Century en matière de circularité se classent en tête parmi ses pairs mondiaux

TAIPEI, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Far Eastern New Century Corporation (FENC), leader des matériaux en polyester écologiques, s'engage à promouvoir une économie circulaire et recycle plus de 20 milliards de bouteilles en PET usagées pour les transformer en nouveaux produits chaque année. FENC est le leader de PET recyclé de qualité alimentaire et de filament de polyester recyclé. Selon le rapport de recherche « Plastic Waste Maker Index 2023 », publié par la fondation Minderoo, une organisation philanthropique australienne, en 2023, FENC se démarque parmi 400 entreprises du monde entier pour son excellence en matière de circularité, ce qui lui vaut la première place dans l'industrie mondiale des plastiques et une position dominante sur tous les points d'évaluation. FENC est le seul à avoir été signalé dans une étude de cas, notamment pour avoir continuellement pris des mesures afin d'étendre ses activités liées au PET recyclé et formulé la stratégie, le plan de gestion des risques et les cibles pour ses opérations de recyclage. FENC est la seule entreprise parmi ses pairs à disposer d'un comité de développement durable au niveau du conseil d'administration qui supervise sa stratégie de recyclage.

FENC channels its core strengths to develop a wide range of green products.

FENC investit dans l'économie circulaire depuis plus de 30 ans, utilisant ses principaux atouts pour créer diverses technologies de recyclage innovantes, y compris des applications pour le recyclage des déchets terrestres, marins et atmosphériques. FENC a mis au point le FENC®TopGreen®ChemCycle, qui utilise un procédé chimique pour recycler les déchets textiles, qui sont beaucoup plus complexes que les bouteilles usagées en PET, et les convertir en PTA recyclé afin qu'ils soient utilisés comme matières premières en polyester, puis en nouveaux produits en polyester.

Les maillots anti-éclatement recyclés, fabriqués à partir de bouteilles en PET récupérées dans l'océan, sont les premiers du genre au monde à avoir été utilisés dans les kits des équipes nationales de football de la Coupe du monde 2022, que 9 équipes nationales portent déjà, y compris celle du pays vainqueur, l'Argentine. FENC collabore avec des marques internationales pour exploiter une biotechnologie qui transforme les gaz résiduaires industriels en polyester à faible teneur en carbone et produit les premiers vêtements au monde faits à partir de gaz résiduaire recyclé. Le polyester à faible teneur en carbone, FENC®TOPGREEN®Bio3 PET, a remporté des prix d'envergure internationale, notamment le prix Durabilité et innovation et le prix de l'innovation internationale de la Fédération internationale des fabricants de textile (International Textile Manufacturers Federation) en 2022, ainsi que le Red Dot Design Award en 2023.

FENC est un leader de l'industrie qui stimule l'innovation grâce à la R&D et à la technologie et qui collabore avec des marques reconnues pour bâtir une chaîne d'approvisionnement durable.

À propos de Far Eastern New Century (FENC)

FENC, une société internationale basée à Taïwan, a été créée en 1949 et opère aux États-Unis, au Japon, en Chine continentale, au Vietnam, en Malaisie et aux Philippines ainsi que dans de nombreux autres pays et régions. FENC est le seul fournisseur de polyester au monde verticalement intégré à offrir un portefeuille complet de produits allant des matières premières jusqu'aux produits de consommation. Sa gamme de produits et d'applications couvre toutes les facettes de la vie, des bouteilles en PET aux emballages alimentaires et non alimentaires en passant par l'hygiène, l'automobile et le textile domestique ainsi que les vêtements de sport fonctionnels. Le chiffre d'affaires consolidé de FENC pour 2022 a atteint les 8,8 milliards de dollars américains.

