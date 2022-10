Far Eastern New Century streeft via circulaire economie naar nul afval en een lage CO(2)-uitstoot

TAIPEI, 21 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Far Eastern New Century Corporation (FENC), een wereldleider op het gebied van duurzaamheid, innovatie en ontwerp van groene materialen, presenteerde op 12-14 oktober 2022 nieuwe recyclingtechnologie en productoplossingen tijdens de 'Taipei Innovative Textile Application Show' (TITAS).

FENC integreerde meerdere materialen en milieuvriendelijke producten van zijn de verticale keten en ontwikkelde hoogwaardige, functionele en duurzame stoffen voor internationale merken. FENC voldoet niet alleen aan de dagelijkse kleding van eindgebruikers, maar was ook een belangrijke leverancier voor wereldwijde sportevenementen.

FENC® TOPGREEN® rTEX Spun Yarn transformeert het textielafval van de fabrieksvloeren in een duurzaam 100% gerecycled polyester en 100% gerecycled katoengaren zonder dat het afval daarvoor een chemische behandeling moest ondergaan.

FENC® TOPGREEN® rTEX-filament is feitelijk een vezel van gerecycled polyester. De textielresten en gebruikte kleding gaan door een proces van sorteren, versnipperen, smelten, pelletiseren en spinnen. Deze oplossing is overgenomen door internationale merken en zal in 2023 worden gelanceerd in de categorie sportkleding.

FENC® TOPGREEN® Bio3 PET maakt gebruik van LanzaTech CCU-technologie waarmee industrieel afvalgas wordt omgezet in koolstofarme ethyleenglycol (EG), dat vervolgens verandert in gloednieuw polyester. De FENC® TOPGREEN® Bio3-oplossing werd erkend door het winnen van de ISPO Textrends Awards "Best Product" en International Textile Manufacturers Federation (ITMF) "Sustainability & Innovation Awards" in 2022, 's werelds eerste textiel dat met behulp van technologie voor het hergebruiken van afvalgas en N66-oplossingskleurstof gemaakt werd.

Sinds 2016 werkt FENC samen met Adidas en Parley for the Oceans om sneakers en sportkleding te maken van PET-flessen uit de oceaan. In 2022 zullen tijdens de FIFA World Cup sportshirts hun debuut maken die gemaakt zijn van gerecycled plastic uit de oceaan. De resultaten van deze samenwerking waren van toepassing op negen tenues van nationale teams, waaronder Duitsland, België, Spanje, Argentinië, Japan, Mexico, Wales, Colombia, Chili en andere nationale teams in de kwalificatierondes. De sterkte van de stof ondergaan strikte testen op barsten/scheuren en slijtage tijdens het werkelijk dragen van de shirts door de spelers, wat meerdere voordelen biedt voor betere prestaties.

Initiatieven richting het tot nul reduceren van afval dulden geen uitstel, en FENC geeft aan deze oproep gehoor om deze visie te bereiken die door de hele wereld gedeeld wordt. Met 2020 als uitgangspunt, zijn de productiebedrijven van FENC van plan om de uitstoot tegen 2025 met 20% en tegen 2030 met 40% te verminderen en te streven naar nul afval tegen 2050.

Over Far Eastern New Century (FENC)

FENC is opgericht in 1949. Het is een internationaal bedrijf, gevestigd in Taiwan, actief in de VS, Japan, het vasteland van China, Vietnam, Maleisië, de Filipijnen en vele andere landen/regio's. FENC is de enige polyesterleverancier ter wereld die verticaal geïntegreerd is en een productspectrum biedt van grondstoffen tot consumentenproducten. Het assortiment producten en toepassingen omvat alle facetten van het leven, waaronder PET-flessen, voedsel- en non-foodverpakkingen, hygiëne, auto- en huishoudtextiel, evenals functionele sportkleding. De geconsolideerde omzet van het bedrijf in 2021 bereikte 8,5 miljard USD met een totale activa van 23 miljard USD. Met meer dan 30.000 medewerkers is FENC niet alleen de top 3 polyesterproducenten ter wereld, maar ook 's werelds grootste producent van food-grade gerecycled PET en gerecyclede polyestervezels. Ga voor meer informatie naar www.fenc.com .

