Far Eastern New Century strebt Null Abfall und geringe Kohlenstoffemissionen durch Kreislaufwirtschaft an

TAIPEH, 21. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Far Eastern New Century Corporation (FENC), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Innovation und Design umweltfreundlicher Materialien, hat auf der Taipei Innovative Textile Application Show (TITAS) vom 12. bis zum 14. Oktober 2022 neue Recyclingtechnologie und Produktlösungen vorgestellt.

FENC hat zahlreiche Ressourcen und umweltfreundliche Produkte aus seiner vertikalen Kette integriert und entwickelt hochleistungsfähige, funktionale und nachhaltige Stoffe für internationale Marken. FENC ist nicht nur für die Alltagsbekleidung der Endverbraucher zuständig, sondern war auch ein wichtiger Ausstatter bei weltweiten Sportveranstaltungen.

Das FENC® TOPGREEN® rTEX-Spinngarn verwandelt Textilabfälle aus den Fabriken in ein nachhaltiges Garn aus 100 % recyceltem Polyester und 100 % recycelter Baumwolle, ohne jegliche chemische Behandlung.

Das FENC® TOPGREEN® rTEX-Filament ist im Wesentlichen ein recyceltes Polyesterfilament. Die Stoffreste und Altkleider werden sortiert, geschreddert, geschmolzen, granuliert und gesponnen. Diese Lösung wurde von internationalen Marken übernommen und soll 2023 auch in der Kategorie Sportbekleidung eingeführt werden.

Das FENC® TOPGREEN®-Bio3-PET nutzt die LanzaTech-CCU-Technologie, die Industrieabgase in kohlenstoffarmes Ethylenglykol (EG) umwandelt, das dann zu brandneuem Polyester wird. Die FENC® TOPGREEN®-Bio3-Lösung wurde 2022 mit als „Best Product" der ISPO Textrends Awards und den „Sustainability & Innovation Awards" der International Textile Manufacturers Federation (ITMF) ausgezeichnet. Es ist der weltweit erste Stoff, der aus der Technologie der Wiederverwendung von Abgasen und dem N66-Lösungsfarbstoff hergestellt wird.

Seit 2016 arbeitet FENC mit adidas und Parley for the Oceans zusammen und verarbeitet Abfall-PET-Flaschen aus dem Meer zu Sneakers und Sportbekleidung. Im Jahr 2022 werden bei der FIFA-Weltmeisterschaft erstmals Spielertrikots aus recyceltem Meereskunststoff getragen. Diese Zusammenarbeit wurde auf neun Nationalmannschafts-Trikots angewandt, darunter Deutschland, Belgien, Spanien, Argentinien, Japan, Mexiko, Wales, Kolumbien, Chile sowie weitere Nationalmannschaften in den Qualifikationsrunden. Die Festigkeit des Gewebes hält sich strikt an die Bersttests und den tatsächlichen Belastungstest durch die Spieler, was zahlreiche Vorteile für eine verbesserte Leistung mit sich bringt.

Die Maßnahmen in Richtung Netto-Null dürfen nicht länger warten, und FENC antwortet auf den Aufruf, diese weltweite Vision zu erreichen. Ausgehend vom Jahr 2020 plant FENC, die Emissionen bis 2025 um 20 % und bis 2030 um 40 % zu reduzieren, und verpflichtet sich, bis 2050 das Ziel von Netto-Null zu erreichen.

FENC wurde im Jahr 1949 gegründet. Es handelt sich um ein internationales Unternehmen mit Sitz in Taiwan, das in den USA, Japan, Festlandchina, Vietnam, Malaysia, den Philippinen und vielen anderen Ländern/Regionen tätig ist. FENC ist der einzige vertikal integrierte Polyesterlieferant der Welt, der ein Produktspektrum anbietet, das von Rohstoffen bis zu Verbraucherprodukten reicht. Die Produkt- und Anwendungspalette deckt alle Facetten des Lebens ab, einschließlich PET-Flaschen, Lebensmittel- und Non-Food-Verpackungen, Hygiene-, Automobil- und Heimtextilien sowie funktionelle Sportbekleidung. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens belief sich 2021 auf 8,5 Mrd. USD bei einer Bilanzsumme von 23 Mrd. USD. Mit seinen mehr als 30.000 Mitarbeitern gehört FENC nicht nur zu den drei größten Polyesterherstellern der Welt, sondern ist auch der weltweit größte Hersteller von lebensmitteltauglichem recyceltem PET und recyceltem Polyesterfilament. Bitte besuchen Sie www.fenc.com für weitere Informationen.

