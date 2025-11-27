Farizon zřizuje evropský sklad náhradních dílů a otevírá tak novou kapitolu v evropské logistice
News provided byFarizon New Energy Commercial Vehicle Group
Nov 27, 2025, 11:55 ET
CHANG-ČOU, Čína, 27. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Dne 24. listopadu 2025 společnosti Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Farizon), Duvenbeck Logistics Group a AGN LEANWAY International Logistics Co. Ltd, která je přidružená ke skupině Amass Group, uzavřely oficiálně v Londýně strategickou dohodu o spolupráci s cílem podpořit vzájemně výhodný rozvoj evropských logistických operací. Dohodu podepsali jménem svých společností Cook XUE, generální ředitel Farizon International Company, Marco Nazzari, obchodní ředitel Duvenbecku, a Peter Wenren, předseda představenstva AGN Leanway. Podpisové ceremonie se zúčastnil a byl jejím svědkem Mike Fan, generální ředitel společnosti Farizon New Energy Commercial Vehicle Group, a další vedoucí pracovníci všech tří podniků. Podle dohody o spolupráci budou všechny tři strany společně zřizovat sklad náhradních dílů Farizonu v Evropě a prodávat náhradní díly pro vozidla Farizon prodejcům Farizonu v dané oblasti.
„Založení evropského skladu náhradních dílů je milníkem, který podtrhuje sílu našich dlouholetých logistických zkušeností a evropské sítě. Společně s Farizonem a Amassem zajistíme spolehlivé a efektivní dodávky náhradních dílů pro zákazníky po celé Evropě, čímž na trhu vytvoříme skutečnou přidanou hodnotu," uvádí Marco Nazzari, obchodní ředitel skupiny Duvenbeck. Všechny tři strany oznámily plány na prohloubení spolupráce s cílem podpořit udržitelný růst společnosti Farizon a její přítomnost na evropském trhu.
Cook Xue, generální ředitel společnosti Farizon International, uvedl: „Založení evropského skladu náhradních dílů je konkrétním krokem, který odráží náš dlouhodobý závazek vůči evropskému trhu. Založení místního skladu náhradních dílů nám umožní rychleji a efektivněji reagovat na potřeby zákazníků, a tím poskytovat kvalitnější poprodejní servis. Tato iniciativa nejenže poskytuje silnou podporu našim stávajícím zákazníkům, ale také posiluje základy pro naši další expanzi na evropském trhu."
Podpisem smlouvy a výstavbou evropského skladu náhradních dílů se přítomnost společnosti Farizon Auto v tomto regionu stala komplexnější. V budoucnu bude společnost Farizon Auto pokračovat v prohlubování spolupráce s mezinárodními partnery, neustále inovovat a optimalizovat produkty a služby, poskytovat zákazníkům kvalitnější a efektivnější řešení v oblasti nových energetických užitkových vozidel a přispívat k rozvoji zelené logistiky a udržitelné dopravy v Evropě.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2833484/PR_Photo_1.jpg
Share this article