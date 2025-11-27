Farizon ustanawia magazyn części zamiennych w Europie otwierając nowy rozdział działalności logistycznej na tym rynku

HANGZHOU, Chiny, 27 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Dnia 24 listopada 2025 r. w Londynie (Wielka Brytania), spółki Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Farizon), Duvenbeck Logistics Group i AGN LEANWAY International Logistics Co. Ltd, podmiot stowarzyszony z Amass Group, oficjalnie zawarły umowę o strategicznej współpracy w celu wsparcia korzystnego dla wszystkich stron rozwoju działalności logistycznej w Europie. Swoje podpisy pod umową złożyli Cook XUE, dyrektor generalny Farizon International Company, Marco Nazzari, dyrektor handlowy Duvenbeck i Peter Wenren, prezes AGN Leanway, działając w imieniu swoich spółek. W ceremonii podpisania umowy wziął udział Mike Fan, dyrektor generalny Farizon New Energy Commercial Vehicle Group i inni członkowie kierownictwa trzech uczestniczących podmiotów. Zgodnie z postanowieniami umowy współpracy, trzy strony wspólnie otworzą magazyn części zamiennych Farizon w Europie i będą sprzedawać części zamienne do pojazdów Farizon dealerom tej marki na terytorium objętym umową.

„Ustanowienie europejskiego magazynu części zamiennych jest krokiem milowym, który podkreśla siłę naszego długoletniego doświadczenia w obszarze logistyki i europejskiej sieci. Współpracując z firmami Farizon i Ammas, zapewnimy niezawodne i sprawne dostawy części zamiennych dla klientów w całej Europie, tworząc prawdziwą wartość dodaną na tym rynku" - stwierdził Marco Nazzari, dyrektor handlowy Duvenbeck Group.

Trzy strony umowy ogłosiły plany pogłębienia współpracy w celu przyspieszenia trwałego rozwoju firmy Farizon i umocnienia jej obecności w Europie.

Cook Xue, dyrektor generalny Farizon International, powiedział: „Założenie europejskiego magazynu części zamiennych jest konkretnym działaniem odzwierciedlającym nasze długofalowe zaangażowanie na rynku europejskim. Ustanowienie lokalnego magazynu części zamiennych pozwoli nam na szybszą i sprawniejszą odpowiedź na potrzeby klientów, tym samym podnosząc jakość obsługi posprzedażowej. Inicjatywa ta nie tylko zapewni solidne wsparcie dla naszych obecnych klientów, lecz również umacnia fundamenty pod dalszą ekspansję marki na rynku europejskim".

Dzięki podpisaniu umowy i budowie magazynu części zamiennych w Europie, obecność Farizon Auto w regionie stała się bardziej wszechstronna. W przyszłości firma Farizon Auto planuje dalsze pogłębianie współpracy z zagranicznymi partnerami, nieustannie modyfikując i optymalizując produkty i usługi, zapewniając klientom wyższą jakość i bardziej wydajne pojazdy użytkowe zasilane nowymi źródłami energii oraz przyczyniając się do rozwoju nowej ekologicznej logistyki i zrównoważonego transportu w Europie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2833484/PR_Photo_1.jpg