Farmcrowdy adquire a processadora de carnes Best Foods L&P Ltd

Com esta aquisição, a Farmcrowdy continuará a aumentar sua cadeia de valor de carne com uma melhor produção e processamento para estar de acordo com os padrões internacionais. A Farmcrowdy também se tornará a fonte preferida de carne processada em toda a Nigéria, a começar por Lagos. A empresa atende mais de 50 mercados de carne em todo o sudoeste da Nigéria, administrando mais de 100 pontos finais de consumo.

De acordo com Onyeka Akumah, fundador e CEO da Farmcrowdy, a plataforma AgTech está pronta para entrar no mercado de varejo de carne com o lançamento de centros de carne Farmcrowdy no segundo trimestre de 2020 para fornecer acesso à carne de qualidade através de tecnologia, produzida e comercializada pela Farmcrowdy.

"A Best Foods oferece uma excelente oportunidade para a Farmcrowdy melhorar seu serviço de produção, processamento e fornecimento de carne", explicou Kenneth Obiajulu, diretor-geral da Farmcrowdy. "A aquisição apoia a estratégia da Farmcrowdy para liderar o mercado e satisfazer os requisitos necessários para aumentar nossa oferta de 45 cabeças de gado diariamente para consumo".

Emmanuel Ijewere, fundador da Best Foods, declarou: "Este acordo com a Farmcrowdy é um desenvolvimento bem-vindo para nós, pois proporciona uma grande oportunidade de crescimento para ambos os negócios. Estamos entusiasmados com as muitas possibilidades". Ijewere se juntará à Farmcrowdy como membro do conselho consultivo.

Sobre a Farmcrowdy

A Farmcrowdy é a primeira plataforma agrícola digital da Nigéria que conecta pequenos agricultores com técnicas agrícolas inteligentes, insumos agrícolas de qualidade e acesso a mercados superiores para obter uma margem de lucro decente em comparação com o lucro obtido através do comércio local.

Sobre a Best Foods

A Best Foods é um grupo de agronegócios com mais de 16 anos de experiência e voltado para o processamento de carne através da Best Food Livestock and Poultry, agricultura através da Best Food Fresh Farms, e comercialização de produtos agrícolas através da Naijapride, sua atacadista, e Best Foods dairy and multi-concepts, a varejista. A empresa foi criada para fornecer carne saudável e produtos agrícolas cultivados localmente aos consumidores por preços acessíveis. A Best Foods foi também uma das primeiras parceiras nigerianas da Shoprite, uma das maiores franquias de varejo de alimentos da África e localizada na Nigéria.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1091149/Farmcrowdy_Best_Foods_Acquisition_Signing.jpg

FONTE Farmcrowdy

Related Links

https://www.farmcrowdy.com



SOURCE Farmcrowdy