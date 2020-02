Farmcrowdy erwirbt Fleischverarbeiter Best Foods L&P Ltd

Der Vorsitzende von Best Foods L&P Limited, Emmanuel Ijewere, und der Gründer und CEO von Farmcrowdy, Onyeka Akumah, unterzeichneten den Übernahmevertrag im Farmcrowdy-Büro in Lagos, Nigeria.

Mit dieser Übernahme wird Farmcrowdy seine Fleisch-Wertschöpfungskette mit verbesserter Tierproduktion und -verarbeitung weiter ausbauen, um internationale Standards zu erfüllen. Farmcrowdy wird auch die bevorzugte Quelle für verarbeitetes Fleisch in ganz Nigeria werden, beginnend mit Lagos. Das Unternehmen wird mehr als 50 Fleischmärkte im Südwesten Nigerias bedienen und mehr als 100 Endverbraucher-Endpunkte verwalten.

Laut Onyeka Akumah, Gründer und CEO von Farmcrowdy, wird die AgTech-Plattform mit der Einführung der Farmcrowdy Fleisch-Hubs im 2. Quartal 2020 in den Fleisch-Einzelhandelsmarkt einsteigen, um den Zugang zu Qualitätsfleisch durch Technologie zu ermöglichen, die von Farmcrowdy produziert und gehandelt wird.

„Best Foods bietet Farmcrowdy eine aufregende Möglichkeit, seinen Service in der Tierproduktion, Verarbeitung und Versorgung zu verbessern", erklärt Kenneth Obiajulu, Geschäftsführer von Farmcrowdy. „Die Übernahme unterstützt die Strategie von Farmcrowdy, den Markt anzuführen und die notwendigen Anforderungen zu erfüllen, um unser Angebot von täglich 45 Rindern für den Konsum zu erhöhen."

Emmanuel Ijewere, Gründer von Best Foods, sagte: „Dieser Vertrag mit Farmcrowdy ist eine willkommene Entwicklung für uns, da er für beide Unternehmen eine große Wachstumschance bietet. Wir freuen uns über die vielen Möglichkeiten." Ijewere wird Farmcrowdy als Mitglied des Beratungsausschusses beitreten.

Über Farmcrowdy

Farmcrowdy ist Nigerias erste digitale Landwirtschaftsplattform, die Kleinbauern mit intelligenten Anbaumethoden, hochwertigen landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und Zugang zu überlegenen Märkten verbindet, um eine angemessene Gewinnspanne im Vergleich zu den Gewinnen aus dem Handel innerhalb des Landes zu erzielen.

Über Best Foods

Best Foods ist eine Agrarunternehmensgruppe mit mehr als 16 Jahren Erfahrung, die sich auf die Viehverarbeitung durch Best Food Livestock and Poultry, die Landwirtschaft durch Best Food Fresh Farms und die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte durch den Großhändler Naijapride und den Einzelhändler Best Foods dairy and multi-concepts konzentriert. Es wurde gegründet, um den Verbrauchern gesunde Nutztiere und lokal angebaute landwirtschaftliche Produkte zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Best Foods war auch einer der ersten nigerianischen Partner von Shoprite, einem der größten afrikanischen Lebensmitteleinzelhandelskonzerne für Nigeria.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1091149/Farmcrowdy_Best_Foods_Acquisition_Signing.jpg

SOURCE Farmcrowdy