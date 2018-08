FARO® innova en colores 3D para aplicaciones de metrología

Prizm™ está diseñado específicamente para operar como una solución compacta e integrada con la familia de brazos FARO Quantum ScanArm y extiende la tradición de FARO de ofrecer la máxima consistencia en la medición tanto para trabajos sin contacto como de contacto directo con las piezas, en todos los entornos de trabajo.

Prizm™ cuenta con una precisión certificada para realizar los trabajos de metrología más exigentes. El escaneo a color permite a los usuarios ver y manipular un modelo de nube de puntos en color 3D y rico en detalles sobre una pieza o ensamblaje en la pantalla de la computadora. Esto es ideal para las piezas moldeadas donde el color y la textura de la superficie es un requisito esencial para completar la inspección.

Para solicitar información adicional sobre FARO Quantum ScanArm with Prizm™ y obtener más información sobre nuestras opciones de demostraciones web, visite: https://www.faro.com/es-mx/prizm-info-request/

Esta presentación, complementa el mejor portafoliode palpadores de línea láser que también incluye el FAROBlu™ Laser Line Probe y proporciona a los usuarios una flexibilidad única para seleccionar la opción que mejor se adapte a una situación o proyecto específicos.

La mejor inspección dimensional y cualitativa de su clase



Esta innovación permite inspeccionar las dimensiones y la calidad de la superficie de piezas y objetos. Es ideal para las piezas moldeadas donde el color y la textura de la superficie son un requisito esencial de la inspección total, o para identificar grietas en láminas de metal que no es posible detectar con las tecnologías existentes. Se pueden extraer detalles finos como texturas, marcas de soldadura, esmerilado y arenado, patrones de maquinado e incluso texto, para identificar características clave durante el proceso de inspección. Esta realista funcionalidad mejora la productividad, ya que les permite a los profesionales de inspección detectar problemas de calidad relacionados con la superficie y las dimensiones que, de otra manera, reducirían el ritmo del proceso de producción.

«Gracias a nuestra extensa experiencia en metrología, por ser unos de los pioneros en la fabricación de brazos de medición portátiles, entendemos que los palpadores de línea láser monocromáticos se consideran una opción aceptable para una amplia variedad de trabajos de inspección», indicó Pete Edmonds, vicepresidente de la unidad de negocios de Metrología Industrial. «Sin embargo, tomamos muy en serio nuestro papel como visionarios e innovadores, por lo que estamos decididos a ir más allá de lo aceptable. Con el Prizm™ Color LLP, creemos que redefinimos las expectativas de lo que puede (y debe) ser un brazo de medición portátil de gran valor.»

Acerca de FARO

FARO es el proveedor más confiable del mundo de tecnología para medición, obtención y generación de imágenes 3D. La compañía desarrolla y comercializa software y dispositivos para la obtención de imágenes y medición asistida por computadora para los siguientes mercados específicos:

Metrología industrial: Medición de alta precisión, obtención de imágenes y comparación 3D entre piezas y estructuras complejas dentro de los procesos de producción y control de calidad.

Construcción BIM: Captura 3D de fábricas y proyectos de construcción as-built para documentar estructuras complejas y realizar control de calidad, planificación y tareas de preservación.

para documentar estructuras complejas y realizar control de calidad, planificación y tareas de preservación. Investigaciones forenses para la seguridad pública: Captura y análisis de datos del mundo real en el lugar para investigar choques, crímenes e incendios, planificar actividades de seguridad y brindar capacitación en realidad virtual para el personal de seguridad pública.

Diseño de productos: Captura de datos 3D detallados y precisos de productos existentes, lo que permite hacer rediseños y análisis en CAD, diseño de repuestos y replicación de piezas antiguas.

Aplicaciones de visión artificial 3D: Visión 3D para realizar control y medición en el área de fabricación mediante sensores 3D y soluciones personalizadas.

La sede global de FARO está ubicada en Lake Mary, Florida. La sede regional europea de la compañía se encuentra en Stuttgart, Alemania, y su sede regional Asia-Pacífico se encuentra en Singapur. FARO tiene otras oficinas en los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Alemania, el Reino Unido, Francia, España, Italia, Polonia, Turquía, Países Bajos, Suiza, La India, China, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Australia y Japón.

Este comunicado de prensa presenta declaraciones anticipadas en el sentido que les otorga la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, que están sujetas a riesgos e incertidumbres, como las declaraciones sobre la demanda y la aceptación por parte de los clientes de los productos de FARO y sobre el desarrollo y los lanzamientos de productos de FARO. Las declaraciones que no constituyen datos históricos o que describen los planes, objetivos, proyecciones, expectativas, supuestos, estrategias o metas de la empresa son declaraciones anticipadas. Además, las palabras como «es/son» o «será/n» y expresiones similares, o bien cualquier análisis sobre los planes u otras intenciones de FARO constituyen declaraciones anticipadas. Las declaraciones anticipadas no son garantía del rendimiento a futuro de los productos y están sujetas a diferentes riesgos, incertidumbres y otros factores, conocidos y desconocidos, que pueden ocasionar resultados, rendimientos o logros que en la práctica difieran significativamente de los resultados, rendimientos o logros futuros, expresos o implícitos, en dichas declaraciones anticipadas. Por este motivo, no se debe depositar una confianza injustificada en estas declaraciones anticipadas.

Los factores que pueden generar que los resultados en la práctica difieran significativamente de los que se expresan o se prevén en dichas declaraciones anticipadas incluyen, entro otros, lo siguientes:

el desarrollo por parte de terceros de productos, tecnologías o procesos nuevos o mejorados que hagan que los productos de la empresa sean menos competitivos o queden obsoletos;

la incapacidad de la empresa para conservar su ventaja tecnológica al no poder desarrollar nuevos productos ni mejorar los productos existentes;

retrocesos u otros cambios adversos, o falta de mejoras, en industrias en las que la empresa ofrece sus productos o en las economías nacionales e internacionales de las regiones del mundo en las que la empresa opera, y otras condiciones económicas, empresariales y financieras generales y

otros riesgos detallados en la Parte I, punto 1A. Factores de riesgo en el Informe Anual de la Empresa sobre el Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, y en la Parte II, punto 1A. Factores de riesgo en el Informe Trimestral de la Empresa sobre el Formulario 10-Q para el trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2018.

Las declaraciones anticipadas de este comunicado representan la opinión de la empresa a partir de la fecha de este comunicado. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración anticipada, ya sea debido a información nueva, acontecimientos futuros u otra cualquier circunstancia, a menos que la ley exija lo contrario.

Para obtener más información, visite http://www.faro.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/731363/FARO_Prizm_Laser_Line_Probe_ES.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/731364/FARO_8Axis_Cake_ES.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/731365/FARO_Prizm_Laser_Line_Probe_2_ES.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95369/faro_technologies__inc__logo.jpg

FUENTE FARO Technologies, Inc.

Related Links

http://www.faro.com