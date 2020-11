FARO® lança o mais novo Vantage Laser Tracker 6DoF Probe

O 6Probe é uma solução 6DoF com boa relação custo-benefício, que preenche os requisitos de medição dinâmica, velocidade e precisão das mais complexas aplicações industriais. Com pontas cinemáticas de auto-identificação, os usuários agora podem trocar as pontas de medição rapidamente e medir sem qualquer recalibração, além de medir áreas ocultas fora da linha de visão do rastreador, com ângulos de aceitação mais amplos. O resultado é uma atualização avançada da ferramenta criada para aumentar a produtividade e eficiência. De fato, o usuário típico do novo 6Probe agora pode economizar, no mínimo, 30 minutos de tempo em qualquer dia de trabalho.

"O Vantage Laser Tracker 6DoF Probe de próxima geração amplia a consistência e confiabilidade máximas de medição em vários ambientes de trabalho, proporcionando desempenho de ponta graças a uma inspeção mais rápida e fácil do que a dos modelos anteriores", disse Leo Martinez, gerente de marketing de produtos da FARO. "Com o Super 6DoF e o 6DoF convencional, a FARO oferece as soluções 6DoF mais completas do setor."

O 6DoF e medição padrão são otimizados pela funcionalidade FARO ActiveSeek™, que localiza e segue automaticamente o alvo ativo. Os rastreadores da FARO suportam a solução patenteada Super 6DoF TrackArm, que permite que a Vantage e um ou mais FARO ScanArms trabalhem juntos para criar um sistema de medição em 3D integrado de contato e de não-contato para medições de grandes volumes. Com uma faixa de até 60 metros (com alcance de 4 metros), o Super 6DoF elimina os desafios de linha de visão e amplia o intervalo de medição, mantendo, ao mesmo tempo, uma precisão superior.

As plataformas Vantage oferecem medição abrangente em 3D de grandes volumes de até 80 metros, facilitando significativamente os processos e reduzindo tempos de ciclo de inspeção, garantindo a confiança total nos resultados. Os rastreadores a laser maximizam as capacidades de medição do 6DoF por meio do 6Probe opcional, possibilitando a medição precisa de áreas ocultas e pequenas particularidades.

