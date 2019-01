FARO® lança SCENE 2019 para captura avançada de realidade 3D

Processamento de digitalizações até 50% mais rápido Uma inovação da FARO no SCENE 2019 permite que a CPU (Unidade Central de Processamento) do scanner a laser seja aproveitada em quase 100% da capacidade, reduzindo o tempo de processamento de digitalização em até 50%. Além disso, essa eficiência aumenta de acordo com a adição de núcleos de CPU.

Reduza significativamente a necessidade de limpeza

Outra inovação da FARO, o filtro "Moving Objects", permite a remoção automatizada de interferências ou a fácil remoção de objetos indesejáveis que se movem em uma cena –como pessoas ou veículos, por exemplo. Isso reduz significativamente o tempo e o esforço de limpeza de dados indesejados.

Fusão fácil de digitalizações a partir de diferentes localizações

A nova funcionalidade avançada agora permite que uma seção de uma nuvem de pontos seja exportada do SCENE para o software FARO Zone 3D ou pacotes de software de outros fabricantes, onde eles podem ser exibidos em cores e manipulados como um modelo 3D. Agora é muito mais fácil integrar digitalizações para o FARO Zone 3D a partir de diferentes locais. Por exemplo, em uma reconstrução de colisão, um usuário pode primeiro digitalizar a estrada onde ocorreu a colisão, digitalizar os veículos no lote de apreensão e, em seguida, integrar as nuvens de pontos de malha no Zone 3D da FARO.

"Podemos criar alguns dos equipamentos de captura de realidade 3D mais rápidos do mundo, mas isso tem valor limitado se o processamento dos dados capturados for trabalhoso e lento", afirmou Andreas Gerster, Vice-Presidente de Construção BIM. "A FARO continua a inovar de forma única nesta área no SCENE 2019 com a introdução da inteligência artificial para filtrar objetos em movimento, expansão da flexibilidade do software e melhorias quantificáveis e avançadas no fluxo de trabalho".

Sobre a FARO

A FARO é a fonte mais confiável do mundo em tecnologia de medição, geração de imagem e realização em 3D. A empresa desenvolve e comercializa dispositivos e softwares de medição e geração de imagens com ajuda de computador para os seguintes mercados verticais:

Fabricação 3D– Medição e imagem 3D de alta precisão, comparação de peças e estruturas complexas em processos de produção e garantia de qualidade

Construção BIM - Captura em 3D de projetos de construção e fábricas "as built" para documentar estruturas complexas e realizar controle de qualidade, planejamento e preservação

Segurança pública e investigação forense - Captura e análise de dados do mundo real no local para investigar acidentes, crimes e incêndios, planejar atividades de segurança e fornecer treinamento de realidade virtual para pessoal de segurança pública

Design 3D - Captura e edição de geometrias de peças ou ambientes para efeitos de design no desenvolvimento de produtos, computação gráfica e aplicações dentárias e médicas

Fotônica - Desenvolvimento e comercialização de produtos e soluções de medição a laser baseados em galvanômetros

A sede mundial da FARO fica em Lake Mary, Flórida. A empresa também tem um novo centro de tecnologia e instalações de fabricação, com mais de 8 mil metros quadrados, em Exton, Pensilvânia, contendo Pesquisa & Desenvolvimento, operações de fabricação e serviços das linhas de produtos Laser Tracker da FARO e Cobalt Array 3D Imager. A sede regional da FARO na Europa fica em Stuttgart, Alemanha, e a sede na região da Ásia e Pacífico fica em Cingapura. A FARO tem filiais nos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Itália, Polônia, Turquia, Holanda, Suíça, Índia, China, Malásia, Vietnã, Tailândia, Coreia do Sul, Japão e Austrália.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas no escopo da Lei da Reforma de Litígios sobre Títulos e Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 que estão sujeitas a riscos e incertezas, como afirmações sobre a demanda por produtos da FARO e a aceitação desses produtos pelo cliente, além de informações sobre o desenvolvimento e o lançamento de produtos da FARO. As declarações que não são fatos históricos ou que descrevem planos, objetivos, projeções, expectativas, suposições, estratégias ou metas da empresa são consideradas prospectivas. Além disso, palavras como "é" e "será", expressões semelhantes, discussões sobre os planos ou outras intenções da FARO identificam as declarações prospectivas. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, os desempenhos e as conquistas reais sejam substancialmente diferentes dos resultados, dos desempenhos ou das conquistas do futuro, expressos ou implícitos pelas declarações prospectivas. Portanto, não deve ser depositada confiança excessiva nessas declarações prospectivas.

Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes das informações expressas ou previstas nas declarações prospectivas incluem, sem limitação:

o desenvolvimento por terceiros de tecnologias, produtos ou processos novos ou aprimorados que tornam os produtos da empresa menos competitivos ou obsoletos;

a incapacidade da empresa de manter sua vantagem tecnológica desenvolvendo novos produtos e aprimorando produtos existentes;

rejeições, outras mudanças adversas ou falta de aprimoramento nos setores para os quais a empresa presta serviços ou na economia doméstica e internacional em regiões do mundo onde a empresa opera e outras condições econômicas, comerciais e financeiras gerais; e

outros riscos detalhados na Parte I, Item 1A. Fatores de Risco do Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2017 e na Parte II, Item 1A. Fatores de Risco no Relatório Trimestral da Empresa no Formulário 10-Q para o trimestre findo em 31 de março de 2018.

As declarações prospectivas deste comunicado representam o parecer da empresa na data desta publicação. A empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente as declarações prospectivas, independentemente de serem resultados de novas informações, eventos futuros ou outros, a menos que solicitado em contrário pela lei.

