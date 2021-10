Fashion Source, Shenzhen Original Design Fashion Week, et Première Vision Shenzhen se sont achevées avec un grand succès le 15 octobre

Sur une surface d'exposition de 100 000 mètres carrés, ces événements ont rassemblé plus de 1 500 exposants triés sur le volet, 25 défilés de mode et plus de 300 marques de créateurs indépendantes. Ces événements ont été chaleureusement accueillis par des visiteurs professionnels venus des quatre coins de la Chine. Même le typhon Kompasu n'a pas pu les arrêter. Ces événements de trois jours ont rassemblé plus de 38 651 visiteurs, comprenant divers groupes d'acheteurs principaux, dont des marques, des agents, des distributeurs, des acheteurs de mode, des opérateurs d'e-commerce et des centres commerciaux de Chine.

La 9e édition de la Shenzhen Original Design Fashion Week a été organisé autour du thème « YAN » (« YAN », combiné au thème de la dernière édition, « FUN », a créé une expression chinoise qui signifie multiplier ou prospérer), promettant ainsi une nouvelle bonne récolte. Pendant trois jours, 25 défilés de mode ont été présentés et le lieu du spectacle a attiré 10 750 personnes. De nombreuses marques de créateurs chinois originaux, dont YIZHUO, VAN SUNSUN, HMLuscious, COMPLEMENTAIR, WUJING, Indeterminacy, AWANA×RACY, David Sylvia et JINXI•TANG, ont présenté leurs derniers défilés de mode.

Première Vision Shenzhen a accueilli sa 3e édition, couvrant une surface d'exposition de 5 500 m². 36 exposants de France, d'Italie, d'Espagne, de Turquie, de Corée et de Chine ont présenté leurs dernières collections de tissus, de design, de cuir ou de fabrication. Les tendances de la mode de Première Vision AW 2022/23 ont été dévoilées dans le hall 6 du SZCEC, avec des présentations et des dégustations de tendances dirigées par l'équipe de mode de Première Vision. Première Vision Shenzhen a mis en évidence une fois de plus son rôle clé en tant que lien de communication international.

En tant que leader international de la chaîne d'approvisionnement de la mode, Fashion Source stimule le développement de l'industrie de la mode en Chine et renforce la puissance douce et la créativité de la mode à Shenzhen. L'événement de trois jours s'est accompagné d'activités passionnantes telles que Fashion Source AW 2022/23 Color Trend et Knitwear Trend, plus de 40 conférences professionnelles, qui ont réuni de grands noms du secteur de la mode et les ont encouragés à échanger des idées. L'un des rôles clés de Fashion Source est d'aider les exposants à développer davantage leurs activités. Pour y parvenir, Fashion Source propose de nouvelles tentatives et avancées. Par exemple, outre l'organisation de 20 sessions de jumelage régulier d'entreprises auxquelles se sont jointes des marques comme EEKA, Marisfrolg, ELLASSAY, CHLOSIO, Maxrieny et MO & CO, Fashion Source a planifié le FS+ SELECTION & MATCHMAKING. Le FS+, réalisé avec 4 commandes exclusives, a attiré plus de 180 fournisseurs de haute qualité avec plus de 400 articles des nouvelles collections et 200 acheteurs spécialement invités.

La 25e Fashion Source Shenzhen International Exhibition for Clothing Supply Chain, la 10e Shenzhen Original Design Fashion Week et la 4e Première Vision Shenzhen se tiendront du 19 au 21 avril 2022 dans un nouveau site, le Shenzhen Word Exhibition & Convention Center. Un nouveau site, une nouvelle expérience, et un nouveau saut.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1671203/image.jpg

SOURCE GL events -Pengcheng (Shenzhen) Exhibition Co., Ltd.