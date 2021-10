Fashion Source, Shenzhen Original Design Fashion Week und Première Vision Shenzhen gehen am 15. Oktober erfolgreich zu Ende

SHENZHEN, China, 28. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die 24. Fashion Source Shenzhen International Exhibition for Clothing Supply Chain, die 9. Shenzhen Original Design Fashion Week und die 3. Première Vision Shenzhen, organisiert von GL events – Pengcheng (Shenzhen) Exhibition Co., Ltd, sind am 15. Oktober 2021 im Shenzhen Convention & Exhibition Center mit großem Erfolg zu Ende gegangen.