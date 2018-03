FashionTV a été choisie pour diffuser 25 chaînes chinoises dans les hôtels du monde entier à l'intention des 230 millions de touristes chinois

Un aperçu est disponible à l'adresse http://ftv.com/greatwall

Michel Adam, président de FashionTV, a déclaré : « En 2018, 180 millions de touristes chinois voyageront dans des destinations internationales, un chiffre qui, d'après les estimations, atteindra 230 millions d'ici à 2020. Tous les hôtels accueillent et apprécient les touristes chinois, et le fait d'avoir accès à des chaînes chinoises dans leur langue maternelle les réconforte grandement pendant qu'ils se reposent de leur voyage dans leur hôtel. »

« FashionTV possède l'expertise nécessaire pour établir des réseaux de diffusion complets pour les chaînes de télévision dans le monde entier, et cet accord est très bénéfique pour l'opération commerciale de Great Wall TV », a commenté M. Huang Baozhong, vice-président exécutif d'APT Satellite.

Au début du mois, FashionTV a célébré le lancement de la pré-vente de son ICO (Initial Coin Offering) pour FTV Coin Deluxe. Cette crypto-monnaie sera utilisée pour le paiement de produits et services de FashionTV et l'accès à des programmes exclusifs, en plus d'être acceptée dans les hôtels, clubs et résidences de FashionTV. Cette idée est l'une des premières initiatives de crypto-monnaies exécutées par une plateforme de mode et de divertissement, et le réseau de télévision mondial est ravi d'annoncer l'immense succès de ce projet. Renseignements complémentaires : http://www.ftv.com/c/.

