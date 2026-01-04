Fast 130.000 Ringe im Jahr 2026 in Pekings 798 Art District

BEIJING, 4. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Als die letzten Stunden des Jahres 2025 verstrichen, wurde Pekings 798 Art District zu einer Open-Air-Bühne, auf der Kunst, Technologie und öffentliches Leben zusammenkamen, um das neue Jahr zu begrüßen.

Countdown ceremony, Starts New Year with Art: 2026 New Year’s Eve Countdown at 798 People gathered in front of the large “Happy New Year” wall

Die Silvesterfeier, beginnt das neue Jahr mit Kunst: Der Silvester-Countdown 2026 auf 798 erstreckt sich über die gesamte Fläche des Viertels von 520 000 Quadratmetern und zog fast 130 000 Besucher an. Die Veranstaltung, die sich um ein Wahrzeichen, acht Themenorte und Dutzende von Begleitprogrammen gruppierte, bot eine Alternative zu herkömmlichen Countdown-Spektakeln - eine Alternative, die auf zeitgenössischer Kunst, Industriekultur und kollektiver Beteiligung beruhte.

Fast 200 Galerien, Museen, Veranstaltungsorte und Unternehmen verlängerten ihre Öffnungszeiten bis in die Nacht hinein und schufen ein seltenes kulturelles Ökosystem für die späte Nacht, das Ausstellungen, Live-Musik, Lichtinstallationen und kreative Märkte miteinander verband und die Grenzen zwischen Kultur, Handel und öffentlichem Raum verwischte.

In diesem Jahr wich der Countdown von der Tradition der einzelnen Uhren ab. Stattdessen wurden sechs synchronisierte Countdown-Sites über den gesamten Bezirk verteilt. Am auffälligsten war der ikonische Schornstein Nr. 6 des Viertels, wo Woven Light Chronicles, ein digitales Kunstwerk eines Teams um den Künstler Wang Zhigang, das industrielle Wahrzeichen in eine vertikale Leinwand aus Licht verwandelte. In der Nähe beherbergte der riesige Öltank, bekannt als "79 Tank", Endless Circle, eine zeitbasierte Lichtinstallation, die auf Beton und Stahl projiziert wurde.

Von großformatigen LED-Bildschirmen am Power Square bis hin zu Projektionen unter dem Twin Tower und entlang von Fabrikwänden und Torbögen erlebten die Besucher die Ankunft des Jahres 2026, wo immer sie auch standen.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit stand im Mittelpunkt des Abends. Eine neu erweiterte Installation mit der Aufschrift "Liebes Peking, frohes neues Jahr" wurde zum Mittelpunkt für Fotos, während beleuchtete Bäume handgeschriebene Wünsche der Besucher trugen. Andernorts luden spielerische Installationen das Publikum ein, die Ängste des vergangenen Jahres symbolisch hinter sich zu lassen.

Überall im Bezirk fanden Performances im Dialog mit öffentlicher Kunst statt. Die Folk-Rock-Band Wu Tiao Ren und die Elektronik-Band Nova Heart traten auf der Hauptbühne auf, während interdisziplinäre Arbeiten Live-Musik, bildende Kunst und Tanz kombinierten. Auch die traditionelle Kultur stand im Mittelpunkt, mit klassischen Tänzen, Fischlaternenparaden und modernen Neuinterpretationen von Löwentänzen, die sich durch die Menschenmassen schlängelten.

Der 798 Art District, der als nationales Zentrum für Kultur und Tourismus in der Nacht ausgewiesen ist, positioniert die Kunst weiterhin als Motor der städtischen Vitalität. Mehrere Installationen der Veranstaltung werden bis zu den Ferien zu sehen sein und die Feierlichkeiten bis in die ersten Tage des Jahres 2026 verlängern.

