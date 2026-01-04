Près de 130 000 personnes se rendront en 2026 au 798 Art District de Pékin

BEIJING, 4 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les dernières heures de 2025 s'écoulaient, le 798 Art District de Pékin est devenu une scène en plein air où l'art, la technologie et la vie publique ont convergé pour accueillir la nouvelle année.

Countdown ceremony, Starts New Year with Art: 2026 New Year’s Eve Countdown at 798 People gathered in front of the large “Happy New Year” wall

La célébration de la veille du Nouvel An, Starts New Year with Art : 2026 New Year's Eve Countdown at 798, s'est déroulée sur les 520 000 mètres carrés du quartier, attirant près de 130 000 visiteurs. Organisé autour d'une pièce maîtresse à l'échelle d'un monument, de huit sites thématiques et de dizaines de programmes d'accompagnement, l'événement proposait une alternative aux spectacles conventionnels de compte à rebours - une alternative fondée sur l'art contemporain, le patrimoine industriel et la participation collective.

Près de 200 galeries, musées, salles de spectacles et entreprises ont prolongé leurs heures d'ouverture jusqu'à la nuit, créant ainsi un rare écosystème culturel nocturne mêlant expositions, musique live, installations lumineuses et marchés créatifs, brouillant ainsi les frontières entre la culture, le commerce et l'espace public.

Cette année, le compte à rebours s'écarte de la tradition de l'horloge unique. Au lieu de cela, six sites de compte à rebours synchronisés ont été répartis dans le district. La plus frappante est apparue sur la cheminée n° 6, emblématique du quartier, où Woven Light Chronicles, une œuvre d'art numérique réalisée par une équipe dirigée par l'artiste Wang Zhigang, a transformé l'emblème industriel en une toile de lumière verticale. À proximité, l'énorme réservoir de pétrole connu sous le nom de "79 Tank" a accueilli Endless Circle, une installation lumineuse temporelle projetée sur du béton et de l'acier.

Des écrans LED à grande échelle sur Power Square aux projections sous la Twin Tower et le long des murs et des arches de l'usine, les visiteurs ont découvert l'arrivée de 2026 où qu'ils se trouvent.

La participation du public était au cœur de la soirée. Une installation nouvellement agrandie portant la mention "Cher Pékin, bonne année" est devenue le point de mire des photographies, tandis que des arbres illuminés portaient les vœux écrits à la main par les visiteurs. Ailleurs, des installations ludiques invitaient le public à laisser symboliquement derrière lui les angoisses de l'année écoulée.

Des spectacles se sont déroulés dans tout le quartier, en dialogue avec l'art public. Le groupe folk-rock Wu Tiao Ren et le groupe électronique Nova Heart ont été les têtes d'affiche de la scène principale, tandis que des œuvres interdisciplinaires combinaient musique en direct, arts visuels et danse. La culture traditionnelle a également occupé le devant de la scène, avec des danses classiques, des défilés de lanternes de poisson et des réinterprétations contemporaines des danses du lion qui ont traversé les foules.

Désigné comme un centre culturel et touristique nocturne national, le 798 Art District continue de positionner l'art comme un moteur de la vitalité urbaine. Plusieurs installations de l'événement resteront exposées pendant les vacances, prolongeant la célébration jusqu'aux premiers jours de 2026.

Plus d'informations : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853960/Countdown_ceremony_Starts_New_Year_Art_2026_New_Year_s_Eve.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853961/People_gathered_front_large__Happy_New_Year__wall.jpg