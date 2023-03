Fast Company ernennt Xonic Golf zu einem der innovativsten Sportunternehmen der Welt für 2023

Anerkennung für Unternehmen, die weltweit die größten Fortschritte machen

TORONTO, 3. März 2023 /PRNewswire/ -- Xonic™ gibt bekannt, dass das Unternehmen von Fast Company als eines der 10 innovativsten Sportunternehmen der Welt für das Jahr 2023 ausgezeichnet wurde. Die prestigeträchtige jährliche Liste der innovativsten Unternehmen der Welt (World's Most Innovative Companies) von Fast Company hebt die Unternehmen hervor, die in ihren jeweiligen Branchen führend sind und den Weg für die Innovationen von morgen ebnen. Diese Unternehmen setzen den Standard mit einigen der größten Errungenschaften der modernen Welt.

Xonic iTQ: Your Quick Tip Caddie

The World's Most Innovative Companies ist eine der am meisten erwarteten redaktionellen Arbeiten von Fast Company in diesem Jahr. Die Liste bietet einen ersten Blick auf die inspirierenden und innovativen Bemühungen von Unternehmen aus allen Wirtschaftssektoren.

„Xonic Golf ist stolz darauf, für seine Leistungen anerkannt zu werden, die Welt des Golfsports mit unserer Spitzentechnologie voranzubringen", sagt Eileen Jurczak, CEO von Xonic. „Unsere preisgekrönte K.I.- Golf-App iTQ verändert die Art und Weise, wie Amateurgolfer die Hilfe erhalten, die sie auf dem Kurs benötigen, und liefert gleichzeitig Golflehrern wichtige Erkenntnisse für einen effektiveren Unterricht."

Die iTQ™ gibt Golfspielern sofortige, maßgeschneiderte Schnellkorrekturen und Tipps von PGA-Professionals, die auf der KI-Analyse Ihrer gesamten Swing-SignatureTM basieren. Bei den Tipps handelt es sich um kleine Anpassungen, die Ihnen schnell und im richtigen Moment helfen, damit Sie selbstbewusst spielen und Ihr Spiel genießen können. Und je mehr Sie die iTQ verwenden, desto besser wird sie Ihnen Ratschläge geben. Laden Sie einfach einmal zwei Schwungvideos hoch, um die App einzurichten, und schauen Sie dann einfach auf Ihrem iTQ nach, wenn Sie Hilfe benötigen (es werden keine Videos während des Spiels aufgenommen).

„Was für ein seltsames und aufregendes Jahr, in dem wir die innovativsten Unternehmen des Jahres auszeichnen. Die diesjährige Liste enthält einige der bahnbrechendsten Pioniere, die unsere Welt tagtäglich verändern, von Traditionsunternehmen wie McDonald's bis hin zu Emporkömmlingen wie MrBeast und Institutionen wie der NASA. Jeder auf dieser Liste macht etwas völlig, einzigartig anderes, doch alle haben eines gemeinsam: Innovation", sagte Fast Company Chefredakteur Brendan Vaughan.

Die Ausgabe Most Innovative Companiesvon Fast Company (März/April 2023) ist hier online und ab dem 14. März am Kiosk erhältlich.

Informationen zu Fast Company

Fast Company ist die einzige Medienmarke, die sich voll und ganz der entscheidenden Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Innovation und Design widmet und die einflussreichsten Führungskräfte, Unternehmen und Denker für die Zukunft der Wirtschaft gewinnt. Fast Company hat seinen Hauptsitz in New York City und wird von Mansueto Ventures LLC herausgegeben, zusammen mit unserer Schwesterpublikation, Inc.

Informationen zu Xonic Golf

Xonic (sprich: ex-onic) entwickelt und baut Lösungen für die Golfindustrie und nutzt Technologien, um das Spielerlebnis für alle Golfer zu verbessern. Xonic ist ein stolzer Partner der PGA of North Florida und der PGA of Southern California. Golfer können die Leistungsfähigkeit der iTQ mit einer kostenlosen 14-tägigen Testversion erleben, indem sie sie im App Store und bei Google Play herunterladen. Die App ist in 6 Sprachen verfügbar.

