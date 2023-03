Xonic Golf nommée parmi les entreprises sportives les plus innovantes au monde en 2023 par Fast Company

C'est la reconnaissance des entreprises faisant les plus grands progrès dans le monde entier

TORONTO, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Xonic™ a annoncé avoir été reconnue par Fast Company comme étant l'une des 10 entreprises les plus innovantes au monde dans le domaine du sport en 2023. La liste annuelle prestigieuse de Fast Company concernant les entreprises les plus innovantes au monde met en lumière les entreprises se trouvant à l'avant-garde de leurs secteurs respectifs, ouvrant ainsi la voie aux innovations de demain. Ces entreprises définissent la norme et comptent certaines des plus grandes réalisations du monde moderne.

La liste des entreprises les plus innovantes au monde est l'une des publications de Fast Company les plus attendues de l'année. Elle offre un aperçu privilégié des efforts inspirants et novateurs des entreprises dans tous les secteurs de l'économie.

« Xonic Golf est fière d'être reconnue pour ses réalisations qui font progresser le monde du golf grâce à sa technologie de pointe », s'est réjoui Eileen Jurczak, PDG de Xonic. « Notre application I.A. de golf primée, l'iTQ, change la façon dont les golfeurs amateurs obtiennent l'aide dont ils ont besoin sur le parcours, tout en fournissant aux entraîneurs professionnels des informations clés pour dispenser un enseignement plus efficace. »

L'application iTQ™ offre aux golfeurs des solutions rapides et des conseils personnalisés de professionnels de la PGA, basés sur l'analyse générale par l'IA de votre Swing SignatureTM. Les conseils donnés sont de petits ajustements pour vous aider rapidement, sur le moment, afin que vous puissiez jouer en toute confiance et profiter de votre jeu. En outre, plus vous utiliserez l'iTQ et meilleurs seront les conseils qu'elle vous offre. Il suffit de télécharger deux vidéos de swing une première fois, afin de configurer l'application, puis il vous suffit de consulter votre iTQ lorsque vous avez besoin d'aide (aucune vidéo n'est prise durant votre jeu).

« Quelle étrange et passionnante année que celle-ci, où nous avons eu l'honneur de figurer parmi les entreprises les plus innovantes. La liste de cette année rassemble quelques-uns des pionniers les plus avant-gardistes qui changent notre monde chaque jour, qu'il s'agisse d'organisations traditionnelles comme McDonald's, de jeunes premiers comme MrBeast ou d'institutions telles que la NASA. Toutes les personnes figurant sur cette liste font quelque chose de complètement différent et unique, mais elles possèdent toutes un point commun : l'innovation », a déclaré Brendan Vaughan, le rédacteur en chef de Fast Company.

Le numéro de Fast Company consacré aux entreprises les plus innovantes (mars/avril 2023) est disponible en ligne ici, et en kiosque à partir du 14 mars.

À propos de Fast Company

Fast Company est la seule marque médiatique entièrement dédiée à l'intersection vitale du commerce, de l'innovation et du design, en faisant participer les dirigeants, les entreprises et les penseurs les plus influents sur l'avenir du commerce. Basé à New York, Fast Company est publié par Mansueto Ventures LLC, avec notre publication sœur, Inc.

À propos de Xonic Golf

Xonic (prononcer ex-onic) crée et construit des solutions pour l'industrie du golf, en utilisant la technologie pour améliorer l'expérience de tous les golfeurs. Xonic est un fier partenaire de la PGA du nord de la Floride et de la PGA de Californie du Sud. Les golfeurs peuvent expérimenter la puissance de l'iTQ grâce à un essai gratuit de 14 jours en le téléchargeant sur l'App Store et Google Play. L'application est disponible en six langues.

