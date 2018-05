Fato Relevante

SÃO PAULO, 10 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ("Companhia" ou "Sabesp"), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e às disposições da Instrução CVM nº 358/02, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que em 09 de maio de 2018, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP) publicou a Deliberação Nº 794 que autoriza a Companhia a aplicar o índice de reposicionamento tarifário de 3,507% em relação às tarifas vigentes. As novas tabelas tarifárias serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e passarão a vigorar após 30 dias de sua publicação.