Fato Relevante: Itaú CorpBanca - Aumento de participação

SÃO PAULO, 5 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco" ou "Companhia"), nos termos do § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, conforme o Fato Relevante divulgado em 4 de novembro de 2021 pelo Itaú Corpbanca (instituição financeira sediada em Santiago, no Chile), o Itaú Unibanco, por si e por suas afiliadas, aumentou sua participação (no capital votante e no capital total), direta e indireta, de 39,22% para 53,79%, no âmbito do aumento de capital do Itaú Corpbanca, por meio do exercício dos seus direitos de subscrição, bem como de direitos de subscrição adquiridos de outro acionista.

O Itaú Unibanco esclarece que este aumento de capital do Itaú Corpbanca ainda não foi finalizado e que pretende subscrever a totalidade das ações remanescentes a que terá direito na próxima etapa de subscrição deste aumento de capital.

O efeito esperado nos índices de capital da Companhia é imaterial.

O Itaú Unibanco manterá os seus acionistas e o mercado informados acerca do andamento e dos desdobramentos de referida operação.

