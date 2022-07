Fato Relevante: Participação estratégica na Avenue

SÃO PAULO, 8 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco") informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que na presente data celebrou um contrato de compra e venda de ações, por meio de suas subsidiárias, com a Avenue Controle Cayman Ltd, e outros acionistas vendedores, prevendo a aquisição do controle da Avenue Holding Cayman Ltd ("Avenue").

Após as aprovações regulatórias, o Itaú Unibanco adquirirá, em um primeiro momento, 35,0% do capital social total e votante da Avenue, por meio de um aporte de capital de R$160 milhões e da aquisição secundária de ações, que juntos totalizam aproximadamente R$ 493 milhões. Após 2 anos da data de fechamento desta primeira etapa, o Itaú Unibanco adquirirá participação adicional de 15,1%, por um valor a ser determinado a partir de um múltiplo de receita ajustada pré-definido, atingindo o controle com 50,1% do capital total e votante. Após 5 anos da data de fechamento da primeira etapa, o Itaú Unibanco poderá exercer uma opção de compra para adquirir a participação remanescente detida pelos atuais acionistas da Avenue.

A Avenue detém uma corretora digital de valores mobiliários norte-americana, constituída há 4 anos para democratizar o acesso de investidores brasileiros ao mercado internacional, e conta atualmente com mais de 229 mil clientes ativos, 492 mil contas habilitadas e, aproximadamente, R$ 6,4 bilhões sob custódia.

Em linha com iniciativas já anunciadas, como a aquisição da Ideal Corretora e o lançamento da plataforma Íon, essa operação reforça a estratégia do Itaú Unibanco em estabelecer um ecossistema de investimentos que prioriza a satisfação do cliente, ao dispor produtos e serviços nos canais mais convenientes para cada perfil.

A oferta dos serviços de intermediação de investimentos da Avenue disponibilizada à extensa franquia de distribuição e base de clientes do Itaú Unibanco permitirá (i) expandir o acesso ao mercado de investimentos no exterior e à funcionalidade de abertura de conta internacional, (ii) prover diversificação internacional de produtos e serviços, através de uma experiência simples, ágil e de autosserviço e (iii) contar com o talento e expertise dos reconhecidos profissionais da Avenue.

A gestão e a condução dos negócios da Avenue continuarão autônomas em relação ao Itaú Unibanco, que passará a ser mais uma das instituições que disponibilizará aos seus clientes os serviços da Avenue no exterior.

A conclusão desta operação está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores aplicáveis nas jurisdições competentes.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

Contato: Itaú Unibanco - Corporate Communication, Phone: (11) 5019-8880 / 8881, E-mail: [email protected]

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

SOURCE Itaú Unibanco Holding S.A.