Fato Relevante: Venda de Ações - XP

SÃO PAULO, 3 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco" ou "Companhia") informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que em 02 de dezembro de 2020 realizou a venda de ações de emissão da XP Inc. ("XP") detidas por sua controlada ITB Holding Brasil Participações Ltda., correspondentes a 4,4% do capital social da XP, por meio de oferta pública realizada na Nasdaq, bolsa de valores na qual as ações da XP são listadas ("Operação").

O valor da Operação foi de US$ 935 milhões. Após o exercício do green shoe, poderá ser atingido o valor total de US$ 1,052 bilhão equivalente a 5% do capital total da XP. A referida venda produzirá efeitos nos resultados deste ano do Itaú Unibanco.

Em decorrência da Operação e da emissão primária feita pela XP, o Itaú Unibanco passou a ser titular, direta ou indiretamente, de 41,1 % do capital total da XP e, após o exercício do green shoe, se integralmente, passará a ser, direta ou indiretamente de 40,5%.

ALEXSANDRO BROEDEL

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa

(11) 5019-8880 / 8881 – [email protected]

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

www.itau.com.br



