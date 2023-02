Faturamento operacional da GWM em 2022 ultrapassa 137,3 bilhões de CNY

BAODING, China, 6 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 2 de fevereiro, a GWM divulgou sua Estimativa Preliminar de Ganhos de 2022, revelando que a empresa alcançou um valor recorde em seu faturamento operacional. Com um faturamento de 137,351 bilhões de CNY em 2022, a empresa ultrapassou a marca de 100 bilhões pelo quarto ano consecutivo, enquanto o lucro líquido distribuível pelos acionistas, no valor de 8279 bilhões de CNY, teve um aumento de 23,09% em comparação com o ano anterior.

A receita operacional da GWM em 2022 foi superior a 137,3 bilhões de CNY (PRNewsfoto/GWM)

No ambiente complexo e em constante mudança que se viveu em 2022, a GWM também alcançou recordes de faturamento e vendas no exterior, além de um crescimento substancial em seus lucros, uma otimização contínua da combinação de seus produtos, e a 'premiunização' de sua marca, mantendo uma tendência sustentável e saudável.

As vendas internacionais da GWM também atingiram um valor recorde. As 173.200 unidades vendidas no exterior em 2022 representam um aumento de 21,28% em comparação com o ano anterior. A estratégia global da marca, anunciada em 2022 e designada como "ONE GWM", continuará promovendo sua expansão no mercado global.

A melhoria na combinação de produtos e no valor da marca em 2022 foi notável. O preço médio por unidade (128.700 CNY) teve um aumento de 20,8% em comparação com o ano anterior, enquanto a proporção de vendas de modelos acima de 200.000 CNY aumentou 15,27%. A taxa de penetração dos modelos inteligentes atingiu 86,17%.

A excelente combinação de produtos da GWM resulta de um forte investimento em pesquisa e desenvolvimento focados em tecnologia. Com essa estratégia de longa data, a GWM pretende obter a propriedade total de sua tecnologia principal. A empresa continuará consolidando a força da "Technology GWM" para desenvolver um ecossistema florestal mais sólido e incluir novas energias e tecnologias inteligentes em mais modelos.

Na área de novas energias, a GWM continua promovendo tecnologias puramente elétricas, híbridas e de hidrogênio. Além disso, a empresa implementou a primeira atualização do DHT inteligente e lançou mais de 10 novos produtos energéticos, como o HAVAL H6 PHEV, o WEY Coffee 01 e novos modelos do ORA. Com o aceleramento da inteligência dos produtos da GWM em 2022, as vendas de veículos equipados com Coffee Intelligence ultrapassaram 200.000 unidades, enquanto a quilometragem cumulativa do sistema de direção Coffee Intelligence ultrapassou 25 milhões de quilômetros.

Em 2023, ao se concentrar mais nos principais canais do mercado automotivo, a GWM estará mais centrada nos usuários e em atender diretamente às suas necessidades por meio uma renovação abrangente. A empresa planeja lançar mais de 10 produtos de novas energias ao longo do ano.

A GWM continuará promovendo a transformação de seu sistema de marketing, investindo mais em recursos de qualidade superior e fortalecendo a coordenação estratégica. No que diz respeito à estratégia de marca, a empresa aprofundará a estratégia "ONE GWM" para garantir uma remodelação abrangente. Em 2023, a GWM continuará fazendo da tecnologia a base para melhorar continuamente a força de seus produtos e estimular a eficiência do sistema por meio de inovação, com o objetivo de atingir uma meta anual de vendas de 1,6 milhões de unidades.

