Prevádzkové výnosy spoločnosti GWM v roku 2022 prekročili 137,3 miliardy čínskych jüanov

PAO-TING, Čína, 6. februára 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť GWM 2. februára zverejnila predbežný odhad zisku na rok 2022: spoločnosť GWM dosiahla rekordné prevádzkové výnosy. S hodnotou 137,351 miliardy čínskych jüanov v roku 2022 už štvrtý rok prekročila 100 miliárd čínskych jüanov, zatiaľ čo čistý príjem pripadajúci na akcionárov vo výške 8,279 miliardy čínskych jüanov vykazuje medziročný nárast o 23,09 %.

The Operating Revenue of GWM in 2022 Exceeds CNY 137.3 Billion

Aj v zložitom a neustále sa meniacom prostredí v roku 2022 dosiahla spoločnosť GWM rekordné príjmy a zahraničný predaj, výrazný rast zisku, neustálu optimalizáciu sortimentu výrobkov a premiumizáciu značky, čím si udržala udržateľný a zdravý trend.

Rekordný bol aj predaj spoločnosti GWM v zahraničí. V roku 2022 sa v zahraničí predalo 173 200 kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 21,28 %. Globálna stratégia značky „ONE GWM", oznámená v roku 2022, bude naďalej podporovať rozširovanie globálneho trhu.

V roku 2022 sa výrazne zmodernizoval sortiment výrobkov a zvýšila sa hodnota značky. Priemerné zvýšenie ceny za kus o 128 700 čínskych jüanov znamená medziročný nárast o 20,8 %, pričom podiel predaja modelov nad 200 000 čínskych jüanov sa zvýšil na 15,27 %. Miera rozšírenia inteligentných modelov dosiahla 86,17 %.

Vynikajúci sortiment výrobkov je výsledkom investícií do silného technologického výskumu a vývoja. Podľa dlhodobej zásady nadmerných investícií do výskumu a vývoja sa spoločnosť GWM snaží dosiahnuť úplné vlastníctvo kľúčovej technológie. Skutočná sila stratégie „Technology GWM" sa bude naďalej konsolidovať s cieľom vybudovať pevnejší systém Forest Ecosystem a vniesť novú energiu a inteligentné technológie do viacerých modelov.

V oblasti nových energií spoločnosť GWM pokračovala v rozvoji čisto elektrických, hybridných a vodíkových technológií, zaviedla prvú modernizáciu inteligentného DHT a uviedla na trh viac ako 10 výrobkov využívajúcich nové energie, ako napríklad HAVAL H6 PHEV, WEY Coffee 01 a niektoré nové modely ORA. So zrýchľovaním inteligencie v tejto oblasti v roku 2022 dosiahol predaj vozidiel vybavených systémom Coffee Intelligence 200 000 kusov a kumulatívny počet najazdených kilometrov so systémom asistovanej jazdy Coffee Intelligence presiahol 25 miliónov kilometrov.

V roku 2023 sa bude spoločnosť GWM viac zameriavať na hlavné kanály automobilového trhu, aby priamo uspokojila potreby používateľov a komplexne ich obnovila. V priebehu roka sa očakáva uvedenie ďalších viac ako 10 výrobkov využívajúcich nové energie.

GWM bude ďalej podporovať transformáciu marketingového systému tým, že sa viac zameria na vynikajúce zdroje a posilní strategickú koordináciu. Najmä z hľadiska stratégie značky sa prehĺbi „ONE GWM" pre komplexnú prestavbu. V roku 2023 bude spoločnosť naďalej využívať technológie ako základ pre neustále zlepšovanie sily produktov a stimulovať efektivitu systému pomocou inovácií, pričom sa bude snažiť dosiahnuť ročný cieľ predaja 1,6 milióna kusov.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1996321/image_1.jpg

SOURCE GWM