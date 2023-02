Faurecia-Aptoide et Catappult lancent le premier hub de distribution d'applications pour les voitures au monde

Les développeurs d'applications peuvent désormais distribuer leurs applications à des millions de voitures dans le monde entier

LISBONNE, Portugal, 1er février 2023 /PRNewswire/ -- Faurecia-Aptoide et Catappult ont annoncé qu'ils s'unissaient pour lancer un service innovant de distribution d'applications automobiles.







Grâce à la technologie d'App Store de Faurecia-Aptoide, les développeurs pourront désormais distribuer leurs jeux et applications dans les voitures. Faurecia-Aptoide collabore déjà avec de grandes marques automobiles telles que Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz.

Avec le nouveau service, disponible auprès de Catappult , les développeurs peuvent maintenant concevoir et affiner leurs applications et jeux pour les voitures, les fabricants seront en mesure de personnaliser leurs magasins d'applications, et les utilisateurs auront accès à un large éventail d'applications et de jeux adaptés à leurs propres intérêts et aux capacités de leur voiture.

Le nouveau centre de distribution est fourni aux développeurs d'applications mobiles par l'intermédiaire de Catappult, le guichet unique pour la distribution d'applications sur plusieurs canaux. Cela signifie que les développeurs peuvent non seulement distribuer facilement des applications dans les grands magasins d'applications mondiales, mais également, à partir de maintenant, via les grandes marques de voiture en vue d'améliorer l'expérience numérique de la voiture du consommateur.

« C'est incroyablement excitant de lancer ce service avec Catappult », a déclaré Thijs van Herkhuizen, directeur général de Faurecia Aptoide Automotive. « Nous proposons aux développeurs une toute nouvelle façon d'intégrer leurs applications et leurs jeux dans les voitures des conducteurs, et aux fabricants, d'offrir une sélection dédiée d'applications et de jeux adaptés à leurs voitures et aux besoins de leurs conducteurs ».

Álvaro Pinto, directeur d'exploitation d'Aptoide, considère le nouveau partenariat Faurecia-Aptoide et Catappult comme « une solution révolutionnaire qui permet à l'industrie automobile d'offrir une expérience beaucoup plus riche et personnalisée à ses clients ».

« La technologie et la collaboration de Faurecia-Aptoide et de Catappult offrent aux développeurs et aux fabricants l'opportunité de travailler ensemble pour créer une expérience applicative unique pour les clients, mettant en avant une nouvelle ère de distribution d'applications embarquées », explique Álvaro Pinto.

Le nouveau centre de distribution d'applications pour les voitures est désormais accessible à l'adresse https://catappult.io/ .

À propos de Faurecia-Aptoide :

Faurecia Aptoide Automotive est une coentreprise entre Forvia (anciennement Faurecia) et Aptoide qui relie les équipementiers et les développeurs d'applications pour construire l'avenir des voitures connectées. Avec un portefeuille d'applications en croissance qui compte déjà plus de 250 applications et un partenariat établi avec 14 marques de voitures différentes, Faurecia-Aptoide est à l'avant-garde de l'industrie automobile, soutenant les développeurs Android pour qu'ils développent la prochaine génération de systèmes d'infodivertissement intégrés aux automobiles.

À propos de Catappult :

Catappult est une plateforme de distribution d'applications qui donne aux développeurs Android accès à plus de 430 millions d'utilisateurs en proposant un guichet unique où ils peuvent distribuer, promouvoir et monétiser leurs applications et jeux dans plus de 20 magasins d'applications alternatifs à travers le monde.

Contact : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1972919/Catappult_Logo.jpg

SOURCE Aptoide