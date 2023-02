Faurecia-Aptoide und Catappult starten das weltweit erste App-Vertriebszentrum für Autos

App-Entwickler können ihre Apps jetzt weltweit an Millionen von Autos vertreiben.

LISSABON, Portugal, 1. Fevereiro 2023 /PRNewswire/ -- Faurecia-Aptoide und Catappult haben angekündigt, dass sie gemeinsam einen innovativen App-Vertriebsdienst für Autos auf den Markt bringen werden.

Mithilfe der hoch angesehenen App-Store-Technologie von Faurecia-Aptoide können Entwickler ihre Spiele und Apps nun auch in Autos vertreiben. Faurecia Aptoide arbeitet bereits mit großen Automobilmarken wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz zusammen.

Mit dem neuen Service, der bei Catappult verfügbar ist, können Entwickler jetzt ihre Apps und Spiele für Autos entwerfen und abstimmen, die Hersteller können ihre App-Stores anpassen und die Benutzer erhalten Zugang zu einer breiten Palette von Apps und Spielen, die auf ihre eigenen Interessen und die Fähigkeiten ihres Autos zugeschnitten sind.

Das neue Vertriebszentrum wird Entwicklern mobiler Apps über Catappult zur Verfügung gestellt – die zentrale Anlaufstelle für den Vertrieb von Apps über verschiedene Kanäle. Das bedeutet, dass Entwickler ihre Apps nicht nur in den großen globalen App-Stores vertreiben können, sondern ab sofort auch in den Top-Automarken, um das digitale Erlebnis der Verbraucher im Auto zu verbessern.

„Es ist unglaublich spannend, diesen Service gemeinsam mit Catappult einzuführen", so Thijs van Herkhuizen, General Manager von Faurecia Aptoide Automotive. „Endlich haben wir eine völlig neue Möglichkeit für Entwickler, ihre Apps und Spiele in die Autos der Fahrer zu bringen, und für die Hersteller, eine spezielle Auswahl an Apps und Spielen anzubieten, die auf ihre Autos und die Bedürfnisse ihrer Fahrer zugeschnitten sind."

Álvaro Pinto, COO von Aptoide, sieht die neue Partnerschaft zwischen Faurecia-Aptoide und Catappult als „eine bahnbrechende Lösung, die es der Automobilindustrie ermöglicht, ihren Kunden eine viel reichhaltigere, personalisierte Erfahrung zu bieten."

„Die Technologie und die Zusammenarbeit von Faurecia-Aptoide und Catappult bieten Entwicklern und Herstellern die aufregende Möglichkeit, gemeinsam ein einzigartiges App-Erlebnis für Kunden zu schaffen und damit eine neue Ära des Vertriebs von In-Car-Apps einzuleiten", erklärt Álvaro Pinto.

Die neue App-Distributionszentrale für Autos ist jetzt verfügbar unter https://catappult.io/.

Informationen zu Faurecia-Aptoide:

Faurecia Aptoide Automotive ist ein Joint Venture zwischen Forvia (ehemals Faurecia) und Aptoide, das Erstausrüster und App-Entwickler zusammenbringt, um die Zukunft des vernetzten Autos zu gestalten. Mit einem wachsenden App-Portfolio, das bereits mehr als 250 Apps umfasst, und einer etablierten Partnerschaft mit 14 verschiedenen Automarken, steht Faurecia-Aptoide an der Spitze der Automobilindustrie und unterstützt Android-Entwickler bei der Entwicklung der nächsten Generation des Infotainments im Auto.

Informationen zu Catappult:

Catappult ist eine App-Vertriebsplattform, die Android-Entwicklern Zugang zu über 430 Millionen Nutzern verschafft, indem sie eine One-Stop-Shop-Lösung anbietet, mit der sie ihre Apps und Spiele in mehr als 20 alternativen App-Stores auf der ganzen Welt vertreiben, bewerben und monetarisieren können.

