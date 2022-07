Favoriser la force psychologique des employés

Des chercheurs de l'Université des sciences appliquées de Sankt Pölten renforcent la résilience dans le milieu du travail

SANKT PÖLTEN, Autriche, 26 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le projet « PRO Resilienz » (pro résilience), soutient les employés des professions de santé qui ont été particulièrement stressés par la pandémie. Les résultats sont résumés dans un guide sur la promotion de la résilience psychologique sur le lieu de travail (intitulé « Guide zur Förderung der psychischen Resilienz am Arbeitsplatz »).

La résilience psychologique est particulièrement difficile en temps de crise, comme la pandémie de COVID-19. Les employés des professions de santé et des soins rapportent en particulier que la charge de travail actuelle les pousse à leurs limites psychologiques. C'est là que le projet « PRO Resilienz » de l'Institut pour les systèmes d'innovation à l'Université des sciences appliquées de Sankt Pölten entre en jeu. Les chercheurs Tatjana Aubram et Sandra Vyssoki veulent promouvoir la résilience d'un groupe d'employés du secteur des soins de santé qui sont devenus particulièrement vulnérables en raison de la pandémie de COVID-19. Les résultats de l'étude devraient conduire à des ajustements dans l'industrie afin d'intégrer durablement la promotion de la résilience dans la structure organisationnelle.

« Il est important pour nous que la mesure ne demeure pas une possibilité de formation supplémentaire ponctuelle. Par-dessus tout, nous voulons déterminer comment les employés peuvent bénéficier de la promotion de la résilience à long terme afin de pouvoir faire face aux crises avec la plus grande confiance possible à l'avenir », a déclaré Tatjana Aubram, chef de projet à l'Institut des systèmes d'innovation de l'Université des sciences appliquées de Sankt Pölten.

Sandra Vyssoki, codirectrice du projet du département des sciences de santé de l'Université des sciences appliquées de Sankt Pölten, a ajouté : « Nous nous préoccupons principalement de promouvoir la santé mentale de ce groupe professionnel, dont la valeur sociale est importante, afin qu'il ait suffisamment d'énergie pour ses activités professionnelles, mais aussi pour sa vie privée et sociale, ce qui comprend la création active d'un espace pour prendre soin de soi et ainsi être en mesure de tirer sa force d'un plus grand réservoir de ressources. »

Réduction du risque de maladie mentale

« PRO Resilienz » est une étude pilote qui implique la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'un programme de renforcement de la résilience fondé sur des données probantes (« READY »). Le programme comprend des éléments de renforcement de la résilience qui peuvent réduire le risque de développer des problèmes de santé mentale tels que la dépression (fatigue), les troubles addictifs, les troubles anxieux, les troubles du sommeil et les troubles de la douleur chronique.

Cinq étapes pour les employés

Le programme de développement de la résilience est un programme de formation modulaire basé sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, une méthode spécifique issue du cadre psychothérapeutique. Le programme de 4 mois comprend des conférences, des ateliers, des mouvements guidés et des méditations, entre autres. Dans le même temps, les participants travaillent avec un cahier de travail qui favorise la mise en œuvre de leurs connaissances accrues dans tous les domaines de leur vie.

Le projet est soutenu par le fonds de projet « Arbeit 4.0 » de la Chambre de commerce et d'industrie pour la Basse-Autriche.

Pour plus d'informations sur « PRO Resilienz », rendez-vous sur notre site Web : https://research.fhstp.ac.at/projekte/pro-resilienz-praevention-und-organisationaler-wandel-durch-psychische-resilienzfoerderung-am-arbeitsplatz .

