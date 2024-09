Le nouveau cours en ligne de l'université des sciences appliquées de St. Pölten apprend aux adolescents à aborder les tendances des médias sociaux d'un œil critique

#fitspiration - Tendance santé douteuse pour les adolescents

Dans le cadre du projet « FIVE - #Fitspiration Image Verification », des chercheurs de l'Université des sciences appliquées de St. Pölten explorent l'influence du hashtag #fitspiration des médias sociaux sur les stéréotypes de genre, les comportements de santé et la perception du corps des jeunes.

ST. PÖLTEN, Autriche, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- #fitspiration est une tendance mondiale en matière de santé sur les médias sociaux, avec plus de 20 millions de messages sur la seule plateforme Instagram à l'heure actuelle. Alors que la tendance derrière #fitspiration est censée, à première vue, avoir des implications positives sur la santé, des pratiques d'entraînement et de nutrition extrêmes et déséquilibrées ont tendance à être propagées, avec des normes de genre unilatérales communiquées sous son couvert.

« Les médias sociaux sont devenus une composante essentielle de la vie des adolescents autrichiens. Malheureusement, il existe également un terrain de jeu pour les prétendus prophètes de la santé et les experts en nutrition autoproclamés. Il est donc extrêmement important d'apprendre aux adolescents à adopter une approche critique des contenus et des protagonistes des médias sociaux », souligne Elisabeth Höld, chef de projet et chercheuse principale à l'Institut des sciences de la santé de la St. Pölten.

Apprendre à gérer les médias sociaux

Les jeunes, en particulier, utilisent les médias sociaux comme source d'information sur de nombreux sujets, dont la santé. Pour classer avec succès ce flot d'informations, ils ont besoin de compétences adéquates en matière de médias sociaux (lecture éclairée des médias sociaux) et d'informations sur la santé en ligne (lecture éclairée de l'e-santé »).

« Bien que les adolescents d'aujourd'hui aient grandi avec les smartphones et les médias sociaux, on ne peut pas automatiquement supposer qu'ils ont une bonne connaissance des médias sociaux et de la santé en ligne. C'est un problème car les jeunes sont particulièrement vulnérables », explique Theres Rathmanner, co-gestionnaire du projet et chercheuse à l'Institut des sciences de la santé de la St. Pölten.

Analyser les FitFluencers

L'équipe de recherche de St. Pölten UAS a analysé sur quels canaux de médias sociaux les adolescents âgés de 14 à 19 ans consommaient le plus de contenus #fitspiration, et comment ils percevaient les images qui y étaient montrées.

« L'analyse des photos #fitspiration sur les médias sociaux montre que les modèles d'image ont tendance à être très problématiques en termes de stéréotypes de genre, de manque de diversité et d'idéaux de beauté irréalistes », explique Bettina Prokop, l'experte externe en genre employée pour le projet.

Cours et outils en ligne

Dans le cadre d'une étude à méthodes mixtes avec des adolescents de Vienne et de Basse-Autriche, les chercheurs ont analysé les comptes de médias sociaux des influenceurs #fitspiration les plus connus dans l'espace germanophone.

Bien que les adolescents semblent avoir une très bonne capacité de réflexion en ce qui concerne les médias sociaux et les attentes de la société en matière de corps et de sexe, les résultats de l'enquête par questionnaire montrent qu'il y a encore des progrès à faire. En outre, les chercheurs ont constaté que les adolescents étaient plus susceptibles de se considérer comme étant en surpoids que ne le laissaient supposer les mesures physiques scientifiques.

Sur la base des résultats de l'étude, l'équipe a mis au point un cours en ligne et un outil interactif d'analyse d'images pour les jeunes de 14 à 19 ans. L'idée du cours est de permettre aux jeunes d'adopter une attitude critique à l'égard des stéréotypes corporels et de genre, de la qualité de l'information sur la santé et des astuces marketing utilisées dans les médias sociaux.

À propos de FIVE

Le projet interdisciplinaire a été réalisé sous la direction de la St. Pölten, en collaboration avec la maison d'édition Hölzel et l'experte en questions de genre Bettina Prokop. Le projet est financé par l'Agence autrichienne de promotion de la recherche.

De plus amples informations sont disponibles sur le site web du projet « FIVE - #Fitspiration Image VErification ».

Le cours en ligne #fitspiration sera disponible en allemand à partir de février 2025. Les licences scolaires peuvent être commandées dès maintenant à l'adresse suivante : https://hoelzel.at/produkt/fitspiration-ebook/.

