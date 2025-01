Favoriser la transformation numérique du commerce : NayaOne participe à la mise en place de l'innovant TradeTech Regulatory Sandbox du Forum économique mondial

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 29 janvier 2025 /PRNewswire/ -- NayaOne est fière d'équiper le TradeTech Regulatory Sandbox du Forum économique mondial, organisé en collaboration avec le ministère de l'économie des Émirats arabes unis et le département du développement économique d'Abou Dhabi.

Cette initiative novatrice devrait révolutionner le commerce mondial en s'appuyant sur des technologies de pointe, en rationalisant les processus commerciaux et en favorisant un écosystème commercial plus efficace, plus inclusif et plus équitable.

La plateforme NayaOne est fière de faciliter l'initiative de commerce mondial avec sa plateforme Digital Sandbox. En réunissant des régulateurs, des entreprises internationales et des fournisseurs de technologies innovantes, l'initiative favorise un écosystème dynamique visant à faire progresser le secteur du financement du commerce de manière sûre et sécurisée.

L'initiative est soutenue par des partenaires réglementaires de premier plan déterminés à stimuler l'innovation dans le domaine du commerce numérique, notamment l'Abu Dhabi Global Market, la Banque centrale des Émirats arabes unis, le ministère des affaires du cabinet (EAU) et l'autorité des services financiers de Dubaï.

Cette cohorte inaugurale marque une étape importante dans la définition de l'avenir de l'infrastructure commerciale numérique mondiale grâce à une collaboration réglementaire concrète. Une sélection d'entreprises pionnières des Émirats arabes unis, d'Afrique, de Suède, d'Inde, d'Allemagne et d'Estonie testeront et affineront des solutions technologiques commerciales afin de garantir la conformité tout en accélérant l'adoption d'innovations commerciales numériques.

Nous nous réjouissons de voir ces entreprises pionnières ouvrir la voie à un environnement commercial transfrontière plus sûr, plus inclusif et plus efficace.

À propos de NayaOne

NayaOne accélère l'innovation en aidant les établissements financiers et les grandes entreprises à découvrir, tester et adopter de nouvelles technologies. Sa plateforme agile propose des fournisseurs de technologie pré-vérifiés, des données synthétiques et des environnements de test sécurisés, ce qui permet de réduire les délais de mise en œuvre de jusqu'à 12 mois. Bénéficiant de la confiance d'établissements financiers du monde entier, NayaOne stimule la transformation numérique et réduit les complexités liées à l'approvisionnement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nayaone.com.

À propos du FEM

Le Forum économique mondial (FEM) réunit des dirigeants du monde entier pour relever des défis, encourager l'innovation et favoriser une croissance durable. En élaborant des politiques et en faisant progresser la technologie, le FEM agit comme un catalyseur du changement mondial. Pour en savoir plus, rendez-vous sur weforum.org.

À propos du ministère de l'économie des Émirats arabes unis

Le ministère de l'économie des Émirats arabes unis stimule la croissance économique par l'innovation, la compétitivité et la diversification, en positionnant les Émirats comme un centre d'investissement, de commerce et d'innovation. Rendez-vous sur moec.gov.ae pour plus de détails.

