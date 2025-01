FCamara investiert 4 Millionen Euro in das europäische Beratungsunternehmen Beta-i, um die globale Expansion und Innovationsführerschaft zu beschleunigen

FCamara ist in drei europäischen Ländern und in Dubai tätig und setzt seine Expansion in Europa fort, um den Kunden in der Region und in Brasilien noch innovativere Ergebnisse zu liefern

SÃO PAULO, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- FCamara, ein brasilianisches multinationales Technologie- und Innovationsunternehmen, gibt eine Erstinvestition in Höhe von 4 Millionen Euro in Beta-i bekannt, ein europäisches Beratungsunternehmen, das auf kollaborative Innovation spezialisiert ist. Ziel ist es, das internationale Wachstum von FCamara zu beschleunigen und den Einfluss beider Unternehmen auf globale Innovations- und Technologieprojekte zu erhöhen.

„Mit dieser Investition in Beta-i wird unsere internationale Expansionsstrategie noch solider, ebenso wie unsere Rolle als Beratungsunternehmen, das globale Geschäfts- und Innovationsstrategien entwickelt. Die eigentlichen Nutznießer sind Kunden aus aller Welt, die die zunehmende Kompetenz des Unternehmens bei globalen Projekten erleben werden", sagt Fabio Camara, Gründer und CEO von FCamara. Mit dieser Partnerschaft wird FCamara zusätzlich zu seinen vier Büros in Europa und Dubai nach Belgien und Boston (USA) expandieren.

Beta-i, das für seine Arbeit in den Bereichen Energiewende, Nachhaltigkeit und blaue Wirtschaft bekannt ist, arbeitet eng mit den Initiativen der Europäischen Union zur digitalen Transformation zusammen. Die Partnerschaft wird es beiden Unternehmen ermöglichen, ihren Kundenstamm weltweit zu erweitern und sich dabei auf drei Schlüsselbereiche zu konzentrieren: Beschleunigung des Vertriebs über digitale Kanäle, Generierung neuer Geschäfte und Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch künstliche Intelligenz.

FCamara geht davon aus, dass in den kommenden Jahren 50 % seiner Einnahmen aus globalen Projekten stammen werden. Im Gesundheitsbereich, in dem FCamara bereits eine führende Rolle im Bereich Open Health einnimmt, wird Beta-i diese durch seine Erfahrung in Projekten wie der Alzheimer-Früherkennung noch verstärken. Im Energiesektor wird die Erfahrung von Beta-i mit einem Konsortium aus sechs multinationalen Unternehmen brasilianischen Projekten zugute kommen.

„Beta-i spielt eine entscheidende Rolle bei der Konsolidierung Europas als Innovationszentrum. Kürzlich haben wir ein Venture-Building-Projekt mit einem belgischen Konzern der Lebensmittelindustrie durchgeführt, das unsere Synergie unter Beweis gestellt hat", erklärt Arthur Lawrence, Co-CEO von FCamara.

„Wir haben die Notwendigkeit einer strategischen Partnerschaft erkannt, um unseren Kunden durch umfassende Lösungen mehr Wert zu bieten, neue Märkte zu erreichen und neue Technologien wie KI zu integrieren. FCamara teilt diese unternehmerische Vision", sagt Pedro Rocha Vieira, Global CEO von Beta-i.

Im Jahr 2025 wird der Schwerpunkt auf der Expansion in Europa und den USA liegen, wobei die etablierten Lösungen von FCamara in Brasilien genutzt und die lokalen Angebote mit dem Know-how von Beta-i in den Bereichen Energiewende und Nachhaltigkeit angereichert werden.