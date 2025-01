FCamara investit 4 millions d'euros dans la société de conseil européenne Beta-i afin d'accélérer son expansion mondiale et son leadership en matière d'innovation

Présente dans trois pays européens et à Dubaï, FCamara poursuit son expansion en Europe afin de fournir des résultats encore plus innovants aux clients de la région et du Brésil.

SÃO PAULO, 30 janvier 2025 /PRNewswire/ -- FCamara, multinationale brésilienne de technologie et d'innovation, annonce un investissement initial de 4 millions d'euros dans Beta-i, société de conseil européenne spécialisée dans l'innovation collaborative, dans le but d'accélérer la croissance internationale de FCamara et d'accroître l'impact des deux entreprises sur les projets mondiaux d'innovation et de technologie.

« Avec cet investissement dans Beta-i, notre stratégie d'expansion internationale devient encore plus solide, tout comme notre rôle en tant que consultant proposant des stratégies d'entreprise et d'innovation à l'échelle mondiale. Les véritables bénéficiaires sont les clients du monde entier, qui bénéficieront de l'expertise croissante de l'entreprise dans les projets mondiaux », déclare Fabio Camara, fondateur et PDG de FCamara. Grâce à ce partenariat, en plus de ses quatre bureaux en Europe et à Dubaï, FCamara s'étendra à la Belgique et à Boston (États-Unis).

Beta-i, reconnue pour son travail dans le domaine de la transition énergétique, de la durabilité et de l'économie bleue, travaille en étroite collaboration avec les initiatives de transformation numérique de l'Union européenne. Ce partenariat permettra aux deux entreprises d'élargir leur clientèle à l'échelle mondiale, en se concentrant sur trois domaines clés : accélérer les ventes des canaux numériques, générer de nouvelles affaires et améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à l'intelligence artificielle.

FCamara prévoit que 50 % de ses revenus proviendront de projets mondiaux dans les années à venir. Dans le secteur des soins de santé, où FCamara est déjà un leader dans le domaine de la santé ouverte, Beta-i renforcera cette position grâce à son expérience dans des projets tels que le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Dans le secteur de l'énergie, l'expertise de Beta-i auprès d'un consortium de six multinationales profitera aux projets brésiliens.

« Beta-i joue un rôle crucial dans la consolidation de l'Europe en tant que centre d'innovation. Récemment, nous avons mené à bien un projet de création d'entreprise avec un groupe belge de l'industrie alimentaire, ce qui a mis en évidence notre synergie », explique Arthur Lawrence, codirecteur général de FCamara.

« Nous avons identifié le besoin d'un partenariat stratégique pour apporter plus de valeur aux clients grâce à des solutions complètes, atteindre de nouveaux marchés et intégrer des technologies émergentes telles que l'IA. FCamara partage cette vision entrepreneuriale », commente Pedro Rocha Vieira, directeur général de Beta-i.

En 2025, l'accent sera mis sur l'expansion en Europe et aux États-Unis, en s'appuyant sur les solutions établies par FCamara au Brésil et en enrichissant les offres locales avec l'expertise de Beta-i en matière de transition énergétique et de développement durable.