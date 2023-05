Fédération de tennis du Kazakhstan : les équipes de tennis juniors masculines et féminines du Kazakhstan atteignent les phases finales des Championnats du monde des moins de 16 ans

ASTANA, Kazakhstan, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Pour la première fois dans l'histoire du pays, les équipes de tennis juniors masculines et féminines du Kazakhstan ont atteint les phases finales des Championnats du monde des moins de 16 ans. Les finales auront lieu à l'automne à Cordoue, en Espagne. Les filles participeront à la Coupe Billie Jean King Junior et les garçons à la Coupe Davis Junior.

Kazakhstan Junior Boys team: vice-president of the Kazakhstan Tennis Federation Dias Doskarayev, team captain Sergey Kvak, Zangar Nurlanuly, Amir Omarkhanov, and Damir Zhalgasbay Kazakhstan Junior Girls team: team captain Yaroslava Shvedova, Ariana Gogulina, Polina Sleptsova, and Anastasia Krymkova

Les épreuves de qualification pour l'Asie et l'Océanie se sont déroulées pour la toute première fois au Kazakhstan, au Beeline Tennis Center de Shymkent. Les équipes juniors masculines et féminines ont réalisé des performances exceptionnelles face à des nations connues pour leur haut niveau en tennis. L'équipe junior féminine a d'abord battu l'équipe du Taipei chinois en quart de finale, puis a remporté une victoire historique contre l'Australie, quintuple championne de la Coupe Billie Jean King Junior. L'équipe n'a perdu que 2-1 contre le Japon dans un match final acharné qui s'est joué en double. L'équipe junior masculine kazakhe est parvenue à se frayer un chemin vers la finale dans un groupe redoutable en battant l'Ouzbékistan, le Taipei chinois et la Nouvelle-Zélande, pour ensuite se qualifier pour les quarts de finale où elle a battu l'Australie, six fois championne, 2-0 et s'est qualifiée pour les finales mondiales.

Bulat Utemuratov , le président de la Fédération de tennis du Kazakhstan , a félicité les équipes :

« Bravo à nos équipes juniors masculines et féminines, ainsi qu'à leurs capitaines, pour avoir atteint pour la première fois les finales mondiales de ces événements phares pour les équipes juniors de la Fédération internationale de tennis. C'est une performance incroyable qui reflète le travail acharné de nos jeunes joueurs, de leurs entraîneurs et de toute l'équipe d'entraînement de la Fédération de tennis du Kazakhstan. Il a ajouté : « Cette réussite des équipes nationales juniors montre à quel point le niveau de jeu s'est amélioré et motive la Fédération de tennis du Kazakhstan à continuer d'investir en faveur de la promotion du tennis au Kazakhstan. Cela incite les plus jeunes joueurs à continuer à s'entraîner et à viser le succès international ».

Parmi les étoiles montantes de l'équipe junior féminine du Kazakhstan figuraient Ariana Gogulina, Polina Sleptsova et Anastasia Krymkova. Chez les garçons, ce sont Amir Omarkhanov, Zangar Nurlanuly et Damir Zhalgasbay qui se sont imposés. Yaroslava Shvedova, ancienne championne ayant remporté le Grand Chelem, et Sergey Kvak, entraîneur de haut niveau, ont joué le rôle de capitaines des équipes. Les équipes nationales qui participeront aux finales des Championnats du monde seront annoncées par la Fédération de tennis du Kazakhstan en septembre.

La Coupe Billie Jean King Junior et la Coupe Davis Junior, organisées chaque année par la Fédération internationale de tennis, sont les plus importantes compétitions internationales par équipe pour les joueurs de tennis âgés de 16 ans et moins.

