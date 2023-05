Kasachischer Tennisverband: Kasachstans Jungen- und Mädchenmannschaften erreichen das Finale der U16-Weltmeisterschaft

ASTANA, Kasachstan, 16. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes schafften es die kasachischen Jugendmannschaften für Jungen und Mädchen in das Tennis-Finale der Weltmeisterschaft der Junioren unter 16 Jahren. Das Finale findet im Herbst in Cordoba, Spanien statt, wo die Mädchen im Billie Jean King Junioren Cup und die Jungen im Davis Junioren Cup gegeneinander antreten werden.

Kazakhstan Junior Boys team: vice-president of the Kazakhstan Tennis Federation Dias Doskarayev, team captain Sergey Kvak, Zangar Nurlanuly, Amir Omarkhanov, and Damir Zhalgasbay Kazakhstan Junior Girls team: team captain Yaroslava Shvedova, Ariana Gogulina, Polina Sleptsova, and Anastasia Krymkova

Die Asien-Ozeanien-Qualifikationsveranstaltungen fanden zum ersten Mal in Kasachstan im Beeline Tennis Center in Schymkent statt. Die Jungen- und Mädchenteams haben sich gegen einige sehr starke Tennisnationen hervorragend geschlagen. Das Mädchenteam besiegte Chinesisch Taipeh erstmals im Viertelfinale und feierte anschließend einen wichtigen Sieg gegen Australien, den fünffachen Billie Jean King-Juniorenmeister. In einem hart umkämpften Endspiel, das durch das Doppel entschieden wurde, unterlag das Team nur Japan mit 1:2. Die kasachische Jungenmannschaft kämpfte sich durch eine harte Gruppe, in der sie Usbekistan, Chinesisch Taipeh und Neuseeland schlug, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren, in dem sie den sechsmaligen Meister Australien mit 2:0 besiegte und sich für die Weltmeisterschaft qualifizierte.

Bulat Utemuratov, Präsident des kasachischen Tennisverbandes, gratulierte den Teams:

„Herzlichen Glückwunsch an unsere Jungen und Mädchen und an die Kapitäne, die es zum ersten Mal in das Weltfinale dieser wichtigsten ITF-Junioren-Mannschaftswettbewerbe geschafft haben. Das ist eine unglaubliche Leistung, die die harte Arbeit unserer jungen Spieler und ihrer Trainer sowie des KTF-Spielerentwicklungsteams widerspiegelt." Bulat Utemuratov merkte außerdem an: ,,Dieser Erfolg der Junioren-Nationalmannschaften zeigt, wie sehr sich das Niveau des Tennissports verbessert hat, und motiviert die KTF, weiterhin in die Entwicklung des Tennissports in Kasachstan zu investieren. Er inspiriert unsere jüngeren Spieler, weiter zu trainieren und nach internationalen Erfolgen zu streben."

Die aufstrebenden Stars der kasachischen Junioren-Mädchenmannschaft waren Ariana Gogulina, Polina Sleptsova und Anastasia Krymkova. Zur Jungenmannschaft gehörten Amir Omarkhanov, Zangar Nurlanuly und Damir Zhalgasbay. Als Mannschaftskapitäne agierten Yaroslava Shvedova, ehemalige Grand Slam-Siegerin, sowie der Top-Trainer Sergey Kvak. Die Nationalmannschaften, die am Weltmeisterschaftsfinale teilnehmen, werden von der KTF im September bekanntgegeben.

Der Billie Jean King Junioren Cup und der Davis Junioren Cup, die alljährlich vom Internationalen Tennisverband organisiert werden, sind die wichtigsten internationalen Mannschaftswettbewerbe für Tennisspieler unter 16 Jahren.

