Federica Pietrogrande entra a far parte del Gruppo Brattle come Principal, specializzata in controversie su ristrutturazioni, insolvenze e investimenti alternativi

LONDRA, 3 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Il Gruppo Brattle ha accolto Federica Pietrogrande nell'azienda come Principal per le attività relative a fallimenti e ristrutturazioni. Pietrogrande vanta oltre due decenni di esperienza globale in materia di ristrutturazione, insolvenza e situazioni speciali.

Federica Pietrogrande | Principal | The Brattle Group

"Con la sua vasta esperienza globale e comprovata competenza nella gestione di complesse operazioni commerciali e finanziarie e in questioni di ristrutturazione e insolvenza, Federica costituirà una risorsa straordinaria per i clienti Brattle", ha affermato Torben Voetmann, Presidente e Principal di Brattle. "Siamo entusiasti di averla a bordo mentre espandiamo le nostre capacità internazionali nel settore dei titoli per continuare a sviluppare una rete coesa e collaborativa di esperti in materia di insolvenza".

Avendo lavorato presso importanti istituti finanziari, grandi investitori privati e aziende come investitore principale e come consulente legale, Pietrogrande apporta a Brattle una prospettiva interdisciplinare unica. Ha gestito complesse cause e contenziosi di ristrutturazione e insolvenza e ha orchestrato operazioni complesse in tutta Europa e nel mondo. Ha inoltre esperienza come testimone esperta in controversie statunitensi.

"I recenti sviluppi giuridici hanno aumentato significativamente la richiesta di esperti indipendenti in cause di ristrutturazione e insolvenza nel Regno Unito e in Europa", ha affermato Federica Pietrogrande. "Guardo con fiducia all'opportunità di unirmi a Brattle e di continuare ad espandere il suo vasto team di esperti di titoli, incluse le attività relative a fallimenti e ristrutturazioni, in Europa insieme ai miei stimati colleghi."

Prima di entrare in Brattle, Pietrogrande è stata Direttrice generale capitale e strategia internazionale presso una società globale di valutazione, ristrutturazione e investimenti in difficoltà. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Direttrice ristrutturazioni e insolvenze presso la sede italiana di uno studio legale internazionale.

Per saperne di più su Federica Pietrogrande leggerne la biografia completa sul sito https://www.brattle.com/experts/federica-pietrogrande/.

INFORMAZIONI SU BRATTLE

Il Gruppo Brattle risponde a complesse questioni economiche, finanziarie e normative per aziende, studi legali e governi di tutto il mondo. Ci contraddistingue la chiarezza dei nostri approfondimenti e la credibilità dei nostri esperti, tra cui docenti universitari di chiara fama internazionale e specialisti del settore. Brattle può contare su oltre 500 professionisti di talento nel Nord America, in Europa e nella regione Asia-Pacifico. Per ulteriori informazioni visitare brattle.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2403762/The_Brattle_Group_Federica_Pietrogrande.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320171/the_brattle_group_logo.jpg