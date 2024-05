Federica Pietrogrande rejoint The Brattle Group en tant que directrice, spécialisée dans la restructuration, l'insolvabilité et les différends en matière d'investissement alternatif

LONDRES, 3 mai 2024 /PRNewswire/ -- The Brattle Group a accueilli Federica Pietrogrande à titre de directrice de la pratique responsable des faillites et des restructurations du cabinet. Mme Pietrogrande apporte plus de deux décennies d'expérience mondiale en matière de restructuration, d'insolvabilité et de situations spéciales.

« Grâce à sa vaste expérience mondiale et à son expertise éprouvée dans la gestion de transactions commerciales et financières complexes, mais aussi dans les questions de restructuration et d'insolvabilité, Federica sera un atout formidable pour les clients de Brattle », a déclaré Torben Voetmann, président et directeur de Brattle. « Nous sommes ravis de son arrivée au sein de l'équipe alors que nous étendons nos capacités internationales en matière de valeurs mobilières, en vue de continuer à développer un réseau cohésif et collaboratif d'experts en insolvabilité. »

Ayant travaillé avec de grandes institutions financières, des investisseurs privés renommés et des entreprises en tant qu'investisseuse principale et en tant que conseillère juridique, Mme Pietrogrande apporte à Brattle une perspective interdisciplinaire unique. Elle a géré des cas et des litiges complexes de restructuration et d'insolvabilité, en plus d'avoir orchestré des transactions complexes en Europe et dans le monde entier. Elle a également une expérience de témoin expert dans les litiges américains.

« Les récents développements juridiques ont considérablement augmenté la demande d'experts indépendants en cas de restructuration et d'insolvabilité au Royaume-Uni et en Europe », a déclaré Mme Pietrogrande. « Je suis ravi de rejoindre Brattle pour aider le groupe à continuer à élargir en Europe son équipe de valeurs mobilières, y compris sa pratique dédiée aux faillites et aux restructurations, aux côtés de mes collègues estimés. »

Avant de rejoindre Brattle, Mme Pietrogrande était directrice générale de la stratégie internationale et du capital dans une société mondiale d'investissement, de restructuration et d'évaluation. Auparavant, elle était responsable de la restructuration et de l'insolvabilité au bureau italien d'un cabinet d'avocats international.

Pour en savoir plus sur Mme Pietrogrande, veuillez consulter sa biographie complète sur le site https://www.brattle.com/experts/federica-pietrogrande/ .

